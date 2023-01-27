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日本間諜家家酒動畫團隊訪台 曝動畫師一度畫到想辭職

中央社台北27日電
台北國際動漫節27日起在南港展覽館1館盛大舉行，人氣動畫「SPY x FAMILY間諜家家酒」總作畫監督淺野恭司（左）、製作人中武哲也（右）現身座談活動，與讀者分享製作過程。中央社
台北國際動漫節27日起在南港展覽館1館盛大舉行，人氣動畫「SPY x FAMILY間諜家家酒」總作畫監督淺野恭司（左）、製作人中武哲也（右）現身座談活動，與讀者分享製作過程。中央社

日本人氣動畫「間諜家家酒」去年播出，總作畫監督淺野恭司及製作人中武哲也今天現身台北國際動漫節，除提及繁複背景讓動畫師一度想請辭，片中菜餚畫面還是先準備真的料理才參考繪製而來。

「SPY×FAMILY 間諜家家酒」動畫由日本動畫公司WITSTUDIO與CloverWorks製作。淺野恭司（Kyoji Asano）及中武哲也（Tetsuya Nakatake）同為WITSTUDIO 共同創始人兼董事，淺野恭司曾擔任「進擊的巨人」第1季至第3季的角色設計及總作畫監督；中武哲也製作代表作則包含「進擊的巨人」、「甲鐵城的卡巴內利」、「罪惡王冠」等。

「SPY×FAMILY間諜家家酒總作畫監督×製作人座談會」今天下午舉行，淺野恭司及中武哲也以片尾動畫為例，分享動畫是以電腦繪圖結合手繪完成，並展示分鏡、3D場景圖、人物形象圖等。淺野恭司更於現場以平板描繪備受歡迎的角色安妮亞，令粉絲目不轉睛。

中武哲也表示，動畫師平常就會觀察許多日常生活小細節去學習、應用於作品中。淺野恭司舉例，如果要畫許多人的場景，眼前參加座談會的人們就是最好樣本，「下次說不定你們就會在畫裡面喔。」

「SPY×FAMILY 間諜家家酒」動畫中，有許多菜餚畫面，其實也是動畫團隊特別準備實際料理參考描繪而來。淺野恭司笑說︰「我們希望能讓看動畫的人喊『肚子餓了』，看動畫後有肚子餓的人請舉手。」眼看台下觀眾應聲紛紛舉手，淺野恭司開心地回應：「謝謝大家！」

中武哲也分享，原著漫畫中描繪到黃昏看見約兒、安妮亞因入學考試受挫，但礙於任務壓力，即使是憤怒的捶打桌子，也只能佯裝成打蚊子，「我看到漫畫這幕，就萌生出『天啊，我一定要把它作成動畫』的念頭。」動畫表現也以原著為主，沒有太多原創情節，努力以動畫形式讓故事更有味道。

「SPY×FAMILY 間諜家家酒」動畫以細膩畫風備受歡迎。中武哲也表示，結尾動畫中有段角色與背景交錯的10秒畫面，儘管只有10秒，但卻畫了100張到130張的圖，期盼觀眾可以細細品味團隊的作畫，「當時負責畫背景的動畫師還說想辭職不幹了，最後還是平安無事的做完，現在仍一起工作。」

此外，淺野恭司也接受媒體聯訪分享，身為一名動畫師最重要就是要畫得好，「好」的標準就是要不斷累積繪畫量，「如果在這階段會遲疑，這樣的人是無法進步的。如果你想進步，捷徑就是不斷的畫。」

間諜 日本 動漫

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