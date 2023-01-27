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「稀有金龍魚」離奇失蹤 他驚見兒子端出一盤煎魚

聯合新聞網／ 即時報導
一名男子飼養了價格不斐的金龍魚，視若珍寶的小心呵護著，日前他發現珍貴的金龍魚不見了，以為是跳出魚缸焦急的滿地尋找，突然他看到兒子從廚房端出一盤煎魚，一看竟是自己寶貴的金龍魚。 (取材自推特)
一名男子飼養了價格不斐的金龍魚，視若珍寶的小心呵護著，日前他發現珍貴的金龍魚不見了，以為是跳出魚缸焦急的滿地尋找，突然他看到兒子從廚房端出一盤煎魚，一看竟是自己寶貴的金龍魚。 (取材自推特)

一名男子飼養了要價千元金龍魚，視若珍寶的小心呵護著，日前他發現珍貴的金龍魚不見了，以為是跳出魚缸焦急的滿地尋找，突然他看到兒子從廚房端出一盤煎魚，一看竟是自己寶貴的金龍魚，當場傻眼到不知道該生氣還是原諒兒子。

綜合媒體報導，印尼北蘇門答臘(North Sumatra)一名男子南巴罕(Nizam Nabahan)相當喜歡飼養珍貴的魚類當寵物，他養了一隻要價不斐的金龍魚，身價高達1500萬印尼盾(約1000美元)，因此他也相當寶貝這隻得來不易的珍貴觀賞魚。

南巴罕18日在家裡修理天花板，撇頭一看魚缸竟然空空的，嚇得他趕緊呼喚老婆一起在家尋找金龍魚。起初南巴罕以為金龍魚是自己跳缸消失的，直到他看到讀小學的2名兒子從廚房走出來，手上還端著一盤魚料理，這才恍然大悟發現自己的寶貴金龍魚就這樣被兒子煮成佳餚，讓他當下不知道該如何是好。

南巴罕表示，看到兒子們端出煎魚的當下他就馬上認出那條被煮了的魚就是自己的寶貝金龍魚，「我真的很想發火，可是孩子們昨天吃了煎魚說很好吃，還想要再吃一次，很有可能是孩子們因為想吃魚所以就去魚缸裡把金龍魚抓來吃了」。為了不要讓孩子們因為擅自把爸爸的魚拿去煮感到內疚，南巴罕並沒有跟妻兒坦白金龍魚的高昂身價，反倒是告訴他們這條魚只要500萬印尼盾(約333美元)。

南巴罕說，其實在魚缸裡面還有兩條金龍魚活得好好的，偏偏他最寶貴的那隻金龍魚最嬌小，兒子們可能覺得拿小的比較好，剩下大的就不要拿走，「可偏偏最小的那隻金龍魚是最珍貴的」，這也令他感到相當無奈。

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