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正月初五「出年關」 迎財、送窮「3要3不」避開禁忌

聯合新聞網／即時報導
大年初五是傳統迎財神、開工的日子。(取材自Ingimage)
大年初五是傳統迎財神、開工的日子。(取材自Ingimage)

農曆春節是一年中最重要的開始，也有一大堆避免「帶衰整年」的禁忌，到了初五，終於可以拋開這些束縛。

大年初五俗稱「破五」、「隔開」，也是客家人說的「出年關」，顧名思義就是「年過完了」，可撤走神桌上的春飯、年糕、發糕等供品，春節假期隨之結束，生活作息也恢復正常。但即使如此，初五這一天還是有幾項不可免的習俗和禁忌。

初五要做

1. 「迎財神」開工、開市

過完春節，神明會在初四返回人間，準備上工，而初五正好是財神的生日，因此多數公司行號會選在這一天放鞭炮迎接各路財神，並訂為開工日，包紅包與員工分享福氣。

由於財神爺嗜吃甜食，祭拜時可準備糖果、發糕、湯圓等甜品，讓祂「嘴甜」多說好話，祈求今年財運亨通。

2. 大掃除「送窮」

累積了5天的穢物，初五一次清除吧！初一到初四垃圾是「財氣」，為了把財運留在家裡不能掃地，但初五就得燃放鞭炮趕走「窮神」，並把這些代表「窮氣」、「晦氣」等不吉利象徵的垃圾掃出門外，才不會窮衰一整年。

3. 吃餃子「避小人」

水餃的外型像金元寶，具有招財進寶的意涵，初五吃餃子也是慶祝財神返回人間之舉。除此之外，餃子封口處還象徵著「捏小人嘴」，避免未來一年遭到小人散播謠言害事。有些地方也會把蜜餞、硬幣等當成餡料包進餃子中，增加幸福與財運。

初五不做

1. 睡午覺

初五是俗稱「恨窮」的開工日，代表新的一年要更加勤奮，才能帶來更豐富的收穫，因此切忌偷懶睡覺。

2. 拜訪他人

由於初五是「送窮日」，不宜走訪親友家中，不然恐會把「晦氣」帶給他人。

3. 被掏口袋

別讓他人從你口袋拿取東西！因為這個動作象徵你會在新的一年裡被人掏走錢財，從初一到初五都要特別留意。

餃子 餡料

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