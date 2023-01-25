中東富豪把巨熊當小狗養 停滿豪車花園嗨玩你追我跑

一名富豪把棕熊當成寵物狗飼養，兩人在偌大的庭院中玩起你追我跑的遊戲，一人一熊相處相當融洽。 (取自影片)

到底誰是主人誰是寵物？日前一段影片在網路上瘋傳，一名富豪把棕熊當成寵物狗飼養，兩人在偌大的庭院中玩起你追我跑的遊戲，一人一熊相處相當融洽，但這畫面也嚇壞不少網友，直呼「下秒被吃掉都有可能」。

知名論壇Reddit一名用戶「u/Knight_TheRider」上傳一段短片，留言表示「都快看不懂誰才是寵物」，影片中可以看到中東地區一名富豪將一隻棕熊圈養當寵物，在碩大的庭院中玩起你追我跑的遊戲，一人一熊玩得相當嗨，兩人不斷在草皮上蹦蹦跳跳，棕熊還因為太興奮一直發出低沉吼聲，甚至還將熊掌拍在男子身上。

從畫面中可以看到，富豪對自己飼養的棕熊毫不畏懼，就算是被熊掌粗暴地拍打而倒退踉蹌好幾步、手臂甚至還被棕熊不斷嬉鬧式啃咬，富豪依然玩得相當開心，而且從背景可以看得出來該名富豪財力雄厚，跟棕熊玩耍的庭院中就停了好幾輛價值不斐的豪車。

影片曝光後吸引網友熱議，網友留言表示，「雖然說這隻熊是圈養的比較沒有攻擊性，但哪天被激發野性不排除會攻擊自己主人」、「乍看是人養熊，我怎麼覺得比較像是熊養人」、「野生動物不應該被這樣圈養，應該讓牠們回歸自然」。

其實在中東地區不少富豪其實相當喜歡圈養猛獸作為寵物，2022年卡達世界盃足球 賽舉辦的時候就有民眾受邀前往當地貴族的家中，經常可以見到被圈養的獅子老虎及巨熊，儘管不少動保人士呼籲不要飼養野生動物作為寵物，但圈養猛獸在中東當地富豪貴族間可是相當流行的一種風潮。