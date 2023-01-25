兔年到 8大兔子卡通可愛又耍賤 最歷久不衰的是「牠」

來自英國的彼得兔至今已有121年的歷史，是世界上最長青的虛擬兔子。（截圖自臉書／＠World of Beatrix Potter粉絲專頁）

兔年到！萌兔的形象總是被畫成卡通人物，隨著時間深植人心。最長青和最火紅的兔子卡通是哪些？帶您來看看，兔子時而可愛、時而調皮的幾部人氣卡通回顧。

一、彼得兔(Peter Rabbit)

（截圖自臉書／＠World of Beatrix Potter粉絲專頁）

誕生時間：1902年

1902年，英國女作家暨插畫家阿特麗克斯‧波特（Beatrix Potter）創作的童書《彼得兔的故事》（The Tale of Peter Rabbit）被英國的出版社費德里克‧沃恩公司所出版後，讓這位虛構的圖畫小說擬人角色彼得兔歷久不衰121年，號稱是歐洲百年不衰的兔子。

《彼得兔》的童話故事中，講述穿著藍色的夾克和棕色的鞋子、田園冒險王彼得兔，如何帶領夥伴，與麥格雷戈叔侄兩人，爲爭奪菜園的主權，和隔壁女主人貝伊的喜愛鬥智鬥勇、各顯神通的喜劇故事。

彼得兔的誕生儘管已超過百年，到今天仍有新的童書出版。

二、兔巴哥(Bugs Bunny)

（截圖自臉書／＠Bugs Bunny and friends粉絲專頁）

誕生時間：1940年

原產地：美國

兔子卡通中，以兔巴哥至今邁入第83年為第二長壽。兔巴哥為美國華納兄弟公司於1940年正式被創作而生的一名擬人卡通人物，被評為全世界最受觀眾歡迎的兔子。

其被創作而生的時期，走過二戰仍歷久不衰。兔巴哥一開始在紐約布魯克林出生時被稱作「兔寶寶」，至今主演過167部卡通，2023年已83歲的牠萌度不減，美國華納公司於2020年歡慶牠的80歲生日，至今仍販售兔巴哥相關的週邊商品。

三、米菲兔(Miffy)

（截圖自臉書／＠nijntje粉絲專頁）

誕生時間：1955年

原產地：荷蘭

荷蘭插畫家迪克‧布魯納(Dick Bruna)，於1955年創作出米菲兔，於1992年，米菲兔才開始出現在電視節目中。

特別的是，由於米菲兔一開始是作者向一歲兒子講述父子兩人在沙丘上的小白兔故事，作者因此堅持每本米菲兔的故事都只有16頁，每一頁都會有一幅插圖和4句話，在告訴小小讀者們，這是專屬於兒童的書籍。

四、美樂蒂(My Melody)

（截圖自三麗鷗官網）

誕生時間：1975年

1975年，日本三麗鷗第一隻以兔子為造型的卡通虛擬人物誕生，最終定名為「My Melody」(美樂蒂)，在亞洲區很受到歡迎。創作的靈感來自於經典童話故事《小紅帽》，三麗鷗在1975年舉行投票，票選出「童話中大野狼最愛吃的動物」，結果兔子得到的總票數最高。

「My Melody」起初被命名為「Little Red Riding Hood」，在1976年才改稱為「My Melody」。美樂蒂於1997年才開始爆紅，突然受到日本高中女生的喜愛，成為三麗鷗旗下，除了Hello Kitty之外最受到歡迎的角色。2005年，美樂蒂成為動畫劇集《我愛美樂蒂》的主角。

五、賤兔(Mashi Maro)

（截圖自臉書／＠mashimaro official粉絲專頁）

誕生時間：1999年

1999年，南韓「金在仁」創作出的胖兔虛構人物，以Marshmallow(棉花糖)為命名發想，形容胖兔就像棉花糖一般渾圓白胖，能從背後拿出許多包括像馬桶、馬桶刷等的道具，被設定為調皮中又帶戲謔的個性，在亞洲相當受到青少年文化的歡迎，賤兔動畫也透過網路被廣大網友瘋傳。

賤兔於2018年登上動畫電影人物。

六、卡娜赫拉（Kanahei）粉紅兔兔

（截圖自臉書／＠カナヘイ粉絲專頁）

誕生時間：2002年

原產地：日本

2002年，日本插畫家卡娜赫拉（Kanahei）創作出名字分別為粉紅兔兔、P助與殭屍貓的三隻虛擬角色，獲得日本年輕人的喜愛。因為代表性作品「卡娜赫拉的小動物們」當中的知名角色「粉紅兔兔」最出名，不少人誤以為「卡娜赫拉」就是粉紅兔兔的名字。

卡娜赫拉的小動物們在2014年於「LINE個人原創貼圖競賽」脫穎而出，其中參賽的8個卡娜赫拉作品中，有5項居於榜首。《卡娜赫拉的小動物》後與東京電視台通訊簽訂契約，於海內外宣傳。

七、兔斯基（Tuzki）

（截圖自臉書／＠Tuzki 兔斯基粉絲專頁）

誕生時間：2006年

原產地：中國

2006年，還在中國傳媒大學動畫系學習的王卯卯，創作出一隻習慣瞇眼睛的卡通兔子兔斯基（Tuzki），並以其為主角用圖畫形式在博客記錄生活故事，在中國火速暴紅，牠傻賤、充滿感情的表情是其受到歡迎的主因。包括在中國的微信、KakaoTalk、Facebook和Zalo等，都可看見牠的身影。

2008年，兔斯基的著作產權被時代華納旗下的特納廣播買下，迅速發展成種類多元的商品或為商品、食品代言。2014年兔斯基被拍成動畫短片於Youtube首播。

八、越獄兔

（截圖自臉書／＠ウサビッチ粉絲專頁）

誕生時間：2006年

原產地：日本

2006年，日本動畫公司推出一部3D動畫短篇喜劇，主角設定為1961年，在蘇聯監獄服刑的兔子普京和基廉列克，因為打算購買限量版的帆布鞋而越獄。全劇零對白，只搭配一些如呼吸聲或叫聲的配音，除主角外，劇中其他的兔子偶爾會說出俄語，至今已推出六季。