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好市多上架超擬真Dyson玩具 迷你吹風機售價驚人

聯合新聞網／即時報導
兒童玩具愈做愈逼真，近日有媽媽發現好市多架上有一款「Dyson吹風機玩具組」，讓她感嘆連自己都想要。玩具示意圖。（取材自ingimage）
兒童玩具愈做愈逼真，近日有媽媽發現好市多架上有一款「Dyson吹風機玩具組」，讓她感嘆連自己都想要。玩具示意圖。（取材自ingimage）

市面上的兒童玩具愈來愈多元，家長們也都十分願意掏腰包滿足孩子，近日就有民眾在賣場好市多Costco）逛街時發現，架上推出一款來自知名品牌Dyson的吹風機玩具組，讓孩子體驗當美容師的感覺，然而售價曝光後，許多父母紛紛表示買不下手。

「兒童擬真玩具真的沒在呼攏的捏！」一位媽媽驚呼，她在逛好市多時，發現架上有販售一款「Dyson吹風機玩具組」，細看內容物發現裡頭不僅包含吹風機、離子夾、梳子，還有洗髮用的蓮蓬頭，讓她直呼「連媽媽都想買，買不起真Dyson吹風機，買買玩具總是可以吧！」她將實物照分享到臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」後，立即引起家長們熱烈討論。

近日有媽媽發現好市多架上有一款「Dyson吹風機玩具組」。（取材自臉書）
近日有媽媽發現好市多架上有一款「Dyson吹風機玩具組」。（取材自臉書）

不少家長表示已經觀望這款玩具很久了，「好市多有耶」、「買給女兒吧」、「Dyson玩具很好玩，吸塵器也很讚～」。不過也有父母擔憂孩子拿自己當客人的下場，「小孩手上有凶器，我是不敢閉上眼啦」、「我家小孩空手也很可怕…已經好幾次被頭撞到嘴唇破洞…」、「媽媽到最後會不會變禿頭」。

另外，有些網友問起價錢，在得知一組要價約49美元後大吃一驚，「挖賽！這個價錢能買一個便宜真的吹風機了…」、「連玩具都買不起才是真的」。

好市多 Costco 臉書

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