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朋友指路稱「看到奶罩左轉」 駕駛看到現場超激動

聯合新聞網／即時報導
樹上掛著一件粉紅色胸罩。（取材自臉書）
樹上掛著一件粉紅色胸罩。（取材自臉書）

出門遇到較為不熟悉的地區，除了可以透過導航認路，也可以找尋附近明顯的地標。日前一名網友在臉書上發文，透露當朋友向他問路時，他回應「看到『奶罩』左轉」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從對話紀錄可以看見，原PO的朋友疑似不熟路線，於是向原PO告知「賴大哥，我過函洞了」，並詢問接下來的行駛路線。然而，原PO竟然回覆「您繼續順著高速公路走，看到奶罩左轉」，對方簡直滿頭問號，但過沒多久還真的看到路旁樹上掛著一件粉紅色胸罩。

朋友看到後超級傻眼，激動直呼「這到底X小啦，地上還有衣服和褲子！」原PO則得意回答，「對！是不是很好認，看到奶罩左轉就對了！不要動那些東西，快來啦」。對此，原PO還在貼文中逗趣寫道，「就說看到任務道具就左轉，還在那邊不信」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「比講路名還好找」、「那奶罩不能拿掉，不然會一堆人找不到路」、「這指引相當吸睛，絕對不會錯過」、「把奶罩往樹上丟？」、「我現在很擔心奶罩被拿走，拜託打卡就好，千萬不要拿走」、「不要亂動，以免之後人家找路不好找」、「用奶罩打造知名地標」。

也有內行人眼尖發現地點就在樹林佳園路三段上，「佳園路！會不會出現朝聖人潮啊？」、「這路段看起來好熟悉，佳園路嗎？我怎麼從來沒有看過內衣」、「之前必經道路也一定要在這裡左轉，當時根本沒有看到胸罩，什麼時候掛上去的？」、「是不是在樹林啊？」、「我等等要去樹林，順路過去朝聖一下」。

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