「星期三」與哈利王子助攻 Netflix訂戶突破2.3億

「星期三」以「阿達一族」的女兒為主角。（取材自IMDb）

串流媒體巨擘Netflix 今天表示，隨著熱門劇集「星期三」和「哈利 王子與梅根 」吸引新訂戶上門，Netflix到去年年底在全球擁有超過2.3億訂戶，超出分析師預期。

Netflix在宣布公司去年第4季收益豐厚的信函中表示：「2022年是艱難的一年，開頭跌跌撞撞，但結束時撥雲見日。」

法新社報導，Netflix也宣布共同創辦人、執行長哈斯汀（Reed Hastings）在領導公司20年後卸任。在這20年間，Netflix從郵寄出租DVD服務業者發展為娛樂巨頭。

哈斯汀將Netflix的主宰大權交棒給自己的兩位長期親信，即營運長皮特斯（Greg Peters）和在好萊塢代表Netflix門面的薩蘭多斯（Ted Sarandos）；薩蘭多斯先前已被任命為共同執行長。

哈斯汀在部落格貼文中表示：「我們董事會討論交棒安排已經為時多年（即使創辦人也需要與時俱進！）」

他表示，他會擔任執行董事長新職，還舉亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）及微軟（Microsoft）創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）為例，說這是科技巨擘創辦人經常會擔任的角色。

這項人事異動的消息傳出之際，Netflix公布的新增訂戶人數也超乎以往，甚至超越最樂觀的預期。

這家串流媒體巨擘表示，公司在3個月之內吸引770萬名新會員，使得Netflix全球會員人數來到2.3億人。

「哈利王子與梅根」劇照。（取材自Netflix ）

Netflix讚揚一系列成功的新內容，包括恐怖主題喜劇「星期三」（Wednesday），說這部經典作品「阿達一族」（Addams Family）的外傳是Netflix歷來第3受歡迎的影集。

Netflix指出，英國哈利王子大爆王室內幕的紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Meghan）及丹尼爾克雷格（Daniel Craig）主演的「鋒迴路轉：抽絲剝繭」（Glass Onion: A Knives Out Mystery）也大有斬獲。

科技與媒體分析師皮斯卡托（Paolo Pescatore）表示：「這與去年上半年形成強烈對比。創造下個最轟動的劇集能帶動訂閱人數。」