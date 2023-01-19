13歲兄妹告爸爸「保管」壓歲錢 法院判決限期返還

圖為去年春節中國鐵路客運發送紅包給乘客。（中新社）

小朋友過年最開心的事大概就是收到壓歲錢，但多數人的童年經驗，紅包最後都被爸爸、媽媽「保管」了。江蘇有對兄妹為此把父親告上法院，法院近日判決，父親必須限期返還。

中新網報導，江蘇省邳州市人民法院近日審理一宗「爸爸，還我壓歲錢」的案件。根據報導，當地周姓男子與吳姓女子婚後育有一對子女，現年13歲。周姓男子與吳姓女子離婚後，子女均由吳姓女子撫養。

2020年1月26日，周姓男子以代為保管名義將兩名子女人民幣1萬6,800元的壓歲錢拿走。兩兄妹此後多次要求父親返還自己的壓歲錢，但周姓男子都以各種理由拒絕。13歲的兄妹於是向法院提起訴訟，要求父親返還兩人壓歲錢。

邳州市人民法院近日判決，根據中國「民法典」及「民事訴訟法」有關規定，被告周姓男子必須在本判決生效後15日內，分別返兒子和女兒人民幣8000元和8800元（約1189、1308美元）的壓歲錢。

判決稱，兩名原告的長輩在春節期間按民間風俗習慣給付兩名原告的壓歲錢，符合「民法典」關於贈與的法律構成要件，該贈與行為合法有效，案涉的壓歲錢應分別屬於兩名原告合法的個人財產。

兩名原告系未滿十八周歲的未成年人，作為兩名原告的父親，周某與母親吳某是兩名原告的法定監護人，均有保護兩名原告的人身權利、財產權利以及其他合法權益等職責。

但兩名原告的母親與被告離婚後，兩名原告由母親直接撫養，現兩名原告經其母親同意向被告索要其個人財產即壓歲錢，被告應及時予以返還，由兩名原告的母親予以監管。被告經兩名原告催要久拖不予返還，已侵犯兩名原告的合法權益。

這起判決公布後在中國也引發不少網友討論，有人認為：「法院裁判適當，用法準確，彰顯了正義和法制」。但也有人認為：「壓歲錢都是家裡大人父母跟人家換的，那都是相互給的，何來所有權必須是孩子的一說！！」

也有網友質疑：「13歲還是小孩，有訴訟行為能力？此類事宜家庭解決吧！一判下來，這家都不成家了。」