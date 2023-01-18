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俄國小姐穿「血色禮服」 烏克蘭小姐嘆：不知道有戰爭

編譯張君堯／即時報導
上周末的第71屆「環球小姐」選美比賽落幕，未能獲獎的烏克蘭小姐阿帕納申科（圖右）卻因場外的政治因素而感到難受。（美聯社）
上周末的第71屆「環球小姐」選美比賽落幕，未能獲獎的烏克蘭小姐阿帕納申科（圖右）卻因場外的政治因素而感到難受。（美聯社）

上周末的第71屆「環球小姐」（Miss Universe）選美比賽落幕，最終由美國小姐加布里爾（R'Bonney Gabriel）奪冠，未能獲獎的烏克蘭小姐阿帕納申科（Viktoria Apanasenko）卻因場外的政治因素而感到難受。

南華早報報導，現年29歲的阿帕納申科來自俄烏戰爭期間受到嚴重波及的切爾尼戈夫（Chernihiv），她參賽時身穿黑色晚禮服、並披著烏克蘭國旗顏色的斗篷來代表自己飽受戰爭蹂躪的國家，不過一切卻在她看到俄羅斯小姐的服裝時變了調。

俄羅斯小姐林尼柯娃（Anna Linnikova）當天身穿連身鮮紅色禮服並加上同樣為紅色的披肩，而紅色恰好讓阿帕納申科聯想到「血的顏色」，她直言「我不確定主辦方是否理解我要和穿著紅色禮服的俄羅斯小姐站在同一個舞台上微笑是什麼感覺？那是血的顏色」。

就在選美比賽的同一天，一枚俄羅斯飛彈在烏克蘭一棟住宅樓中炸死40多人。據聯合國估計，自俄羅斯入侵烏克蘭以來已有超過7000名平民喪生。阿帕納申科雖然對主辦方位賽事的努力表達感謝，但仍指出「不在意俄烏戰爭的似乎不僅僅是主辦方，就連環球小姐的一些參賽者都不知道烏克蘭發生戰爭」。

此外，阿帕納申科仍希望俄羅斯小姐對自己祖國無端遭到入侵表達悲傷，但對方卻僅主動找她自拍，讓她覺得這是出於「宣傳目的」。阿帕納申科希望利用這場備受矚目的選美比賽探討這場戰爭，並讓眾人理解「戰爭非常痛苦」。

俄羅斯 烏克蘭 聯合國

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