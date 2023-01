性感網美曬正面全空照 一絲不掛「復仇」前男友

用行動報復前男友?澳洲 一名22歲的網美近日接連在社群媒體 曬大尺度性感照,衣衫不整、一絲不掛的照片接連釋出,而引發大批網友關注。媒體指出,該網美與男友分手後疑似「報復心切」,便開始大推裸照正面復仇,大膽的行徑不僅掀起討論,甚至還吸引一票女網友爭相模仿。

根據紐約郵報報導,特斯塔(Mikaela Testa)是澳洲當地知名網紅,Twitter及Instagram都有超過38萬粉絲追蹤。以火辣身材打響知名度的她還有經營成人平台OnlyFans,該平台上不僅擁有一群死忠粉絲,特斯塔每年更因此賺進高額收入。

近日,特斯塔在推特 上分享大尺度影片及照片,其中一張全裸照更是掀起話題,照片可見,特斯塔全身赤裸的站在走廊上,完美曲現一覽無遺,凹凸有致的身材令人不禁大噴鼻血。相關消息推測,特斯塔在去(2022)年6月與網紅男友亞提斯(Atis Paul)分手後,便開始展開「復仇行動」,一系列令人血脈賁張的照片疑似就是她對前男友無聲的報復。

「火辣的復仇」也引發網友熱議,有人直呼「特斯塔的前任看到她的推特後,正在俱樂部裡痛哭流涕」、「為什麼要這樣對我們?成為妳的前任很糟糕」、「我過去以為自己是雙性戀,但看了特斯塔的照片後,我肯定我一定是女同」。網路上更刮起一股模仿潮,部分女網友也開始曬出自己的「復仇照」。

此前更有網友在交友軟體Tinder上發現特斯塔的身影,特斯塔也隨即證實「那就是我本人」,更大方承認自己正在找尋另一半。

come see me https://t.co/ANh5H71by7 pic.twitter.com/cUvocV4qnF