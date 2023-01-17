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唐宮夜宴春節花燈怨念很深？ 網笑：妖氣甚重

聯合新聞網／ 即時報導
有一位網友表示，這四個人偶的新春燈飾，看起來莫名恐怖。(取材自臉書)
有一位網友表示，這四個人偶的新春燈飾，看起來莫名恐怖。(取材自臉書)

2023年農曆新年將至，很多地方會布置一些繽紛的新春燈飾來慶祝，迎兔年大部份的燈飾也會以可愛的兔兔燈飾為主軸，但日前有一名網友分享一張照片並表示「恐怖新年裝飾」，意外掀論戰。

有一名香港網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「恐怖新年裝飾」，從照片中可見四個人偶的新春燈飾，看起來確實有莫名的恐怖感，網友也調侃「此處妖氣甚重！」

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「好醜的嬪妃阿」、「你說這個是清明的擺設吧」、「是中元節吧」、「應該算是唐山寨吧」、「我好像感受到怨念了」。

但也有網友不以為然，反駁原PO觀點表示「我覺得還不錯啊，感覺有用心」、「這樣看來作品其實蠻厲害的，服裝色調，人物表情，其實都很還原」、「這叫唐三彩，還不賴啊」、「還滿精緻的其實」、「這是唐宮夜宴的造型吧，唐朝的文化」、「這叫唐三彩，做的不錯啊」、「其實做的很棒耶！唐風古裝」。

也有網友開玩笑的說道「這表情是娘家那些三姑六婆？」、「懷孕了？」、「大過年的嚇死人我就問」、「臉醜，但手指頭很像」、「眼神畫壞了」、「一群想棒賽又想演奏的女子」、「其實做得很精緻，但就是莫名恐怖XD」、「小孩還真的會嚇哭」。

有位網友中肯的建議「覺得應該要加一些裝飾用鞭炮或春聯等春節氣氛元素，光只有四個人偶不太像為了慶祝新春的裝飾」。

2023 香港 臉書

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