我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果摺疊手機？自研專利曝光 要糾正當今產品缺點

學生選校重要參考指標 哈佛醫學院退出美新排名

她到府大掃除「三年未開過冰箱」 網友暴動：要吐了

聯合新聞網／即時報導
奧里打開「三年沒打開的冰箱」，內容物讓網友直呼好噁心。(取材自TikTok)
奧里打開「三年沒打開的冰箱」，內容物讓網友直呼好噁心。(取材自TikTok)

芬蘭一名家事專家常常挑戰整理各種髒到不行的房子，過程總是讓人瞠目結舌，近期她分享自己清理「三年沒打開過的冰箱」，裡面有各種過期、發霉的食物，讓網友看了直說好噁心。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，29歲的奧里（Auri Kananen）是芬蘭知名的家事專家，甚至還被網友稱為「清潔女王」，她常在TikTok上分享自己的居家清潔、改造過程。之前她曾挑戰過年久失修的住宅、超髒水槽，還有滿是排泄物的浴室。近期她在網路上分享了一段清理冰箱的影片，吸引超過7140萬次點閱率。

@aurikatariina

Calm down it’s just a fridge 😜

♬ Calm Down - Rema

影片中寫到，這個冰箱已經三年沒打開過了，奧里打開冰箱後，裡面裝了滿滿的食材，但全都已經嚴重發霉。她逐一拿出裡面的食物，還開玩笑地打上：「吐司要不要加片火腿？」、「還是來點優格？」所有的食物因為發霉包裝都已經嚴重腐爛變成咖啡色，連雞蛋都直接黏在盒子上。奧里清完裡面的物品以後，用清潔劑仔細地擦拭過，後來冰箱又變得非常乾淨，幾乎像是沒有經歷過這場浩劫一樣。

不少網友看完這部影片都覺得超級噁心，一名網友就說自己從頭到尾都忍不住憋著氣看影片，另一名網友則說要清理這台冰箱一定要全副武裝。雖然清理過程超級噁心，但奧里不只靠著居家清潔獲得海綿公司的贊助，還受邀到《早安美國》節目分享自己的清潔妙招。

咖啡 雞蛋 TikTok

上一則

蘋果摺疊手機？自研專利曝光 要「糾正當今產品缺點」

延伸閱讀

TikTok傳耗資15億 擬重組美國業務 避免在美遭封殺

TikTok傳耗資15億 擬重組美國業務 避免在美遭封殺
春節清冰箱 營養師：冰箱不是食物時光暫停機

春節清冰箱 營養師：冰箱不是食物時光暫停機
TikTok封殺令 肯塔基跟進 全美逾20州公務機關禁用

TikTok封殺令 肯塔基跟進 全美逾20州公務機關禁用
余景天粉絲機場暴動 官媒批：誰給的底氣

余景天粉絲機場暴動 官媒批：誰給的底氣

熱門新聞

飛機機艙中空氣的水分不多，如果不及時補充水分，身體容易脫水。(Pexels)

快看世界／不可不知 長途飛行對身體有這些危害

2023-01-10 12:15
英國預言家帕克。（取材自YouTube）

英靈媒預言2023 點名台灣「爆意外衝突」改變全球局勢

2023-01-17 00:00
兩位同名同姓費格爾小聯盟選手，外型神似，但經鑑定沒有血緣關係。(取材自推特)

同名同姓又長超像 身高還一樣 2球員忍不住跑去驗DNA

2023-01-12 21:15
新郎媽媽掀開自己的衣物，露出右邊的乳頭，穿著印度傳統服飾的新郎半彎下腰，開始吸吮，媽媽無懼外界眼光，露出驕傲的神情。（取材自Reddit影片截圖）

習俗？印度新郎婚禮上「吸母乳」 媽掀衣驕傲合照

2023-01-14 20:15
日本YouTuber「わさび」（WASABI）與老公掌握「流量密碼」，拍攝以試用各種攜便式尿袋等商品，成功博眼球。（示意圖／ingimage）

日本妹拍「野外脫褲解放片」真的紅了 大膽露出狂吸點閱

2023-01-16 02:24
中國手機廠牌vivo去年推出IQOO 11 Pro手機，標榜對應200W充電技術，引起網友討論。（翻攝自vivo官網）

中製手機快充200W「世界最快」沒人跟進？網：真的沒用

2023-01-16 15:28

超人氣

更多 >
好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮

好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮
氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
英靈媒預言2023 點名台灣「爆意外衝突」改變全球局勢

英靈媒預言2023 點名台灣「爆意外衝突」改變全球局勢