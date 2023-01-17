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國際最新飛安評比 第一名是它 長榮第9名

記者邱瓊玉／台北即時報導
國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com日前公布最新飛航安全評比結果，長榮航空連續十年獲評為全球前20大最安全航空公司，這次更獲得第9名的肯定。圖／長榮航空提供
國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com日前公布最新飛航安全評比結果，長榮航空連續十年獲評為全球前20大最安全航空公司，這次更獲得第9名的肯定。圖／長榮航空提供

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com日前公布最新飛航安全評比結果，長榮航空連續10年獲評為全球前20大最安全航空公司，這次更獲得第9名的肯定。

AirlineRatings.com自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的7顆星評選系統給予全球385家航空公司飛安表現評分。評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，遴選出全球最安全航空公司，其飛安認證更是獲得來自195個國家旅客的信賴。

今年第一、二名分別為澳洲航空、紐西蘭航空，其他入選的還包括阿提哈德航空、卡達航空、新加坡航空、葡萄牙航空等國際知名航空公司，長榮則拿下第9名的殊榮。

AirlineRatings.com總編輯Geoffrey Thomas指出，全球航空公司每天都會面臨大小意外事件，多數為航機或引擎相關問題，如何妥善處理正是成為安全航空公司的重要關鍵，今年排名是安全創新、卓越營運和機隊優化的重要參考指標。

長榮 新加坡 澳洲

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