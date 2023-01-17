英靈媒預言2023 點名台灣「爆意外衝突」改變全球局勢

英國預言家帕克。（取材自YouTube）

被譽為「新神鬼先知」的英國 預言家帕克（Craig Hamilton-Parker）近日指出，台灣可能會爆發「意外衝突」，並引發第三次世界大戰。根據他的預視，在台灣發生的這個事件，其結果會改變整個全球局勢。

每日星報報導，帕克指稱，「它們會開始失去控制」，帕克說台灣會爆發巨大的恐怖意外，像是潛艇互相撞擊、飛機互相碰撞。

他還透露，亞洲區域的動盪在接下來幾個月會愈趨緊張，「而中國與俄羅斯 在未來二年也會捲入一場意外，並引發更大的衝突，是未來最嚴重的事。」

帕克甚至認為，未來這場意外衝突其規模和後座力有可能更勝過現在的俄烏戰爭，比起來，俄烏戰爭可能只是小菜一碟。

他也分析，俄羅斯和中國因為站在同一邊，然後一起被世界其他國家孤立。不過所幸最後這起衝突會以好結局收場，但他說中國會變成一個新中國，而且會裂解成許多個小國，反而不是現在我們看見的這一個大中國。

帕克之前曾神準預言美國總統由川普當選、英國脫歐 成功，另外他早在2017年就預告會有一場疾病全球大流行，也就是後來的COVID-19新冠肺炎。世人也把他比擬為16世紀預言家諾斯特拉達姆斯（Nostradamus），其著作百詩集精準預言歷史事件，而有「神鬼先知」之稱。