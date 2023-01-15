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年夜飯大魚大肉 專家建議煎魚加鳳梨「營養又吉祥」

記者鄒尚謙／台北即時報導
年夜飯少不了大魚大肉，專家建議，可以增加蔬菜類加入年菜中，讓營養更加均衡。示意圖。（本報資料照片）
年夜飯少不了大魚大肉，專家建議，可以增加蔬菜類加入年菜中，讓營養更加均衡。示意圖。（本報資料照片）

農曆春節假期將至，一家人團聚，年夜飯少不了大魚大肉，過完年節少不了增加幾公斤的體重，要如何過個充實的春節，同時兼顧營養均衡？專家建議，每道年菜中都可以加入蔬菜，像是煎魚可以加鳳梨、滷肉配筍絲等等，不僅營養均衡，視覺配色上也更加鮮亮，吃得開心又健康。

現代家庭過年不像過去，一家子動輒十數人口，二至四人的小家庭吃年夜飯圍爐成為常態，有時一不小心煮太多，恐怕就要吃上好幾天的年夜飯。

台灣營養基金會董事、台灣大學營養學博士吳映蓉說，若家中有祭祀的習慣，拜拜一定會用上「整隻雞」，可以先分成二至四等分，取四分之一到一半的份量來做年夜飯即可，剩下的放置冷凍，再製成其他料理，避免年夜飯吃上太多天。

「年夜飯可避免純肉菜色。」吳映蓉表示，餐桌上常出現的雞湯可以加入芥菜、滷肉加筍絲及香菇、魚加入鳳梨及青椒、香腸配蒜頭、烏魚子配白蘿蔔或蘋果等等，都可以讓菜色更有顏色，同時也有蔬菜等膳食纖維可讓飲食更加均衡。

歲末年終也有許多聚餐，尾牙更是免不了大吃一頓。吳映蓉說，若知道今天有尾牙、應酬的話，可以調整用餐的次數，可能原本一天三餐，改為一天兩餐，其中一餐便是尾牙，聚餐時也不要讓自己吃太飽，真的想吃可以打包帶回家，再加點青菜，其實都很好。

過完年難免會增加幾公斤，民眾可有意識的選擇部分食材多多食用。吳映蓉推薦，蔬菜類有豐富纖維、蕈菇類富含纖維及多醣體，洋蔥類則可增加免疫力，若吃太飽也可以喝點薑湯消脹氣，這些食材在過年期間都可以多多攝取。

同時，吳映蓉也說，過年期間，難得有機會好好休息、與家人團聚，想吃什麼也毋須太過忌口，但餐餐不宜吃太飽，年糕、發糕等糕點餅乾，可以選擇家人分食，避免吃太多，也要記得「慢慢吃」，人體的食欲中樞也會意識到有點飽足感，進而減少食物再進食，讓過年也能健健康康、開開心心。

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