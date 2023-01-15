正妹逛街遭鹹豬手 她抬腿踢爆變態爆紅

泰國女子娜茶在臉書上分享遭到男子騷擾的過程。（取材自Natcha Klanmeephon臉書）

泰國 日前發生一起離譜事件，一名女子與朋友們逛街時，居然遭到路邊一名街友伸手亂摸，被嚇壞的她隨即轉身質問對方，勇敢做出反擊。儘管該名街友試圖解釋，女子仍然態度強硬，還數次抬腿猛踹對方，事件曝光後才發現，原來女子正是跆拳道 教練。

娜茶反擊性騷擾她的男子。（取材自Natcha Klanmeephon臉書影片截圖）

根據泰國媒體Sanook報導，這起事件於8日發生在泰國某處市場，事發當日娜茶（Natcha Klanmeephon）正在和朋友逛街，沒想到路邊一名街友對她伸出鹹豬手，偷摸了她的屁股。娜茶瞬間被嚇壞，不過她很快的反應過來，轉身怒罵對方「為何偷摸我？」從曝光的畫面能夠看見，娜茶步步逼近該名街友，中途還不斷抬腿七、八次攻擊對方，直到把對方嚇跑。

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現場影片曝光後，當地媒體採訪了娜茶，原來年輕貌美的娜茶是一名跆拳道教練，自小參加各種比賽，並獲得黑帶資格，後來因意外受傷才沒有繼續練習跆拳道。對此，網友們紛紛表示，「做得好，要保護好自己」、「從巷子前踢到巷子尾，好強」、「這腿居然能抬到脖子」、「只能說惹錯人了」。

娜茶是跆拳道教練，自小參加各種比賽。（取材自Natcha Klanmeephon臉書）

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