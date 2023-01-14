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吃不完別丟 麵包、美乃滋竟是新年掃除「清潔神物」

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 即時報導
麵包的外觀如海綿狀、吸水性佳，可以在醬、湯、油汁深入桌布前及時吸取。（取材自pexels）
麵包的外觀如海綿狀、吸水性佳，可以在醬、湯、油汁深入桌布前及時吸取。（取材自pexels）

農曆新年前家家戶戶都在忙著大掃除，「華盛頓郵報」報導，除了檸檬汁、醋、小蘇打這些廣為人知的天然清潔劑外，英國清潔與家事達人柯（Jill Koch）分享，「麵包、米、美乃滋、茶、鹽、橡膠手套」這些唾手可得的東西，亦具有除污奇效，同時不會對地球造成負擔。

麵包

麵包的外觀如海綿狀、吸水性佳，可以在醬、湯、油汁深入桌布前及時吸取，「下次吃晚飯時，如果有東西濺到桌面上，不妨伸手拿一塊麵包來減少損壞」。另外，麵包中的麩質還能吸走灰塵；牆壁、櫥櫃和門框上常出現神秘污跡，可把麵包揉成團狀，作為天然橡皮擦，輕拍去除污漬；不過要注意避免太過用力以免留下碎屑。

在撿拾碎玻璃時，麵包也很好用；如果不確定是否撿起所有碎片，只需在該區域周圍壓一片麵包，任何碎片都會粘在上面；注意不要太用力，避免刺傷手指。

含澱粉的生米，能夠清潔咖啡機中舊咖啡豆留下的油脂和灰塵；在研磨新咖啡豆之前，將足夠的米倒入咖啡機中蓋住刀片，並打開電源約一分鐘，然後倒出碾碎的米，並用濕布擦拭機器；如果沒有米，也可用麵包代替。

美乃滋

美乃滋能去除木頭家具表面保護層上的水漬；可在測試一小塊區域後，在水份滲入處塗上一層美乃滋，靜置一夜，「油會取代水分，讓印記消失」（直接塗油行不通，因為乾得太快了），早上再用乾抹布擦去美乃滋。

如果還有痕跡殘留，可以在表面鋪一塊布，然後使用熨斗的蒸汽功能，幾秒鐘後，將熨斗拿開並擦拭該區域，熱度可以去除表面下方的水分。此外，美乃滋的油也能有效分解黏合劑和污垢，例如玻璃罐和陶瓷上的價格標籤、水瓶上的裝飾貼紙，甚至是黏在鞋底的口香糖。讓美乃滋靜置約20分鐘（如需要可更久），然後用濕布擦掉。

英國家事收納達人所羅門（Caroline Solomon）指，「茶中的單寧可以去除油脂，讓表面光亮」；在扔掉用過的茶包之前，不妨沖泡一杯淡茶，倒入噴霧瓶中，可去除玻璃上的污垢和指紋。將它噴在鏡子、窗戶、玻璃桌面、眼鏡上，然後用超細纖維布擦拭表面以恢復光澤；用紅茶擦拭硬木地板也會增加光澤。

茶的拋光力也可用於去除馬桶污漬，只需將幾個茶包扔進馬桶，靜置十分鐘即可；同時，也可將茶包晾乾，放進冰箱能像小蘇打一樣吸收氣味。

鹽的顆粒粗糙，使其成為強效清潔劑，可用於清除鑄鐵煎鍋上的鐵鏽和食物殘渣；將半杯鹽倒在平底鍋上，用海綿或紙巾擦去污垢，再將其沖洗乾淨並擦乾。鹽也是極好的研磨劑，在清潔烤箱、瓦斯爐時，在油脂或燒焦處撒鹽，用濕抹布清潔。

鹽也可用於清潔砧板，因為它可深入刀痕凹槽，進行深層清潔；在砧板表面撒上鹽後，用半顆檸檬塗抹鹽，可成為天然去角質劑。若不慎打破雞蛋，也可在蛋汁上灑鹽，使蛋黃和蛋白結塊，將更易清理。

大掃除新撇步報你知！　麵包、美乃滋竟是「清潔神物」

TVBS新聞網

咖啡 英國 華盛頓郵報

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