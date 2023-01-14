阿根廷足球狂熱不熄 玉米田種出「巨幅梅西」

有彭巴草原農民運用電腦科技改變播種的密度，使作物較密集的地方看起來的色澤較深，成果是面積達50公頃的梅西圖樣，從太空中都清晰可見。（取材自推特）

阿根廷勇奪本屆世界盃 冠軍後，該國對足球 的狂熱有增無減，甚至有農民在播種時，於玉米田中完成了國家超級巨星梅西 的圖案。

彭博資訊報導，一些具有藝術天分的彭巴草原農民，運用電腦科技改變播種的密度，使作物較密集的地方看起來的色澤較深，成果是面積達50公頃的梅西圖樣，從太空中都清晰可見。

Messi can be seen from space in Argentina farm fields achieved by carefully placing seeds 🇦🇷👨‍🌾🐐⚽ 🌱https://t.co/8Bhl922RDc pic.twitter.com/Tsol4XyT00 — Vikas Jha (@Likaswa) 2023年1月14日

來源：推特

這種梅西圖案是農學家法里切利的心血結晶，據阿根廷號角報報導，阿根廷知名農業帶的26名農民，希望能取得這種播種方法的技術，有些早在世界盃進行之時便提出請求。

梅西是阿根廷足球天王。（美聯社）

阿根廷正歷經逾60年來最嚴酷乾旱，逼近100%的通膨率更讓人民苦不堪言。不過阿根廷睽違36年奪下大力神盃，多少緩解了人民的苦痛。對農民來說，國家隊的球員和教練來自彭巴草原的不知名小鎮，也讓他們與有榮焉。