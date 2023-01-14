習俗？印度新郎婚禮上「吸母乳」 媽掀衣驕傲合照

新郎媽媽掀開自己的衣物，露出右邊的乳頭，穿著印度傳統服飾的新郎半彎下腰，開始吸吮，媽媽無懼外界眼光，露出驕傲的神情。（取材自Reddit影片截圖）

世界上有眾多奇聞軼事，有的實在讓人看得目瞪口呆。近期印度 一名新郎在結婚當天，竟在眾多賓客面前上演「媽寶吸奶秀」，含著媽媽胸部給眾人拍照，絲毫不覺得羞赧；影片被上傳到社群 平台後引發議論，網友表示：「這根本媽寶」、「這絕不可能是什麼習俗」、「等著看他和爸爸的習俗」。

一名網友日前在社群平台Reddit上PO出這段影片，標題為「印度某社區的新郎在和妻子離開前，最後一次吸吮媽媽的乳頭」。影片中，新郎媽媽掀開自己的衣物，露出右邊的乳頭，穿著印度傳統服飾的新郎半彎下腰，開始吸吮；媽媽無懼外界眼光，露出驕傲的神情，新郎吸完後還將臉靠在媽媽胸部旁，給賓客拍照。一旁親友也絲毫不覺奇怪，在新郎含乳時還一邊幫他調整帽子。

這段畫面在擁有4.3億活躍用戶的Reddit登上熱門，網友對此表示：「我剛起床，這讓我很不舒服，會困擾我一整天」、「如果兒子對媽媽這樣，女兒會怎麼做」、「媽媽只是在提醒兒子，別忘記給錢」。也有印度人澄清：「我發誓我們絕無這種習俗，這絕對是某種邪教儀式。」

事實上，擁有逾14億人口的印度無奇不有，過去曾有一個「拋嬰」習俗，就讓外界大開眼界；家屬會將自己的嬰兒交給有經驗的人士，從廟宇天台拋下，下方僅用床單接著，相信此舉能保嬰兒健康，也是對神的虔誠；不過該習俗已在2009年被印度國家兒童權益保護委員會禁止。

傻眼！印度「媽寶新郎」婚禮上吸母乳 媽媽竟還驕傲合照

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