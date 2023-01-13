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就是這個眼神 迷因「Popeyes小子」真獲Popeyes贊助

編譯周辰陽／即時報導
知名迷因「Popeyes小子」本尊柯林斯現在成了一名美式足球選手，也真的獲得「大力水手炸雞」（Popeyes）贊助。（取材自推特）
知名迷因「Popeyes小子」本尊柯林斯現在成了一名美式足球選手，也真的獲得「大力水手炸雞」（Popeyes）贊助。（取材自推特）

今日美國報報導，在TikTok大受歡迎之前，短影片社群網路服務「Vine」曾經盛極一時，而在「Vine」爆紅的孩子們現在也都長大，例如知名迷因（meme）「Popeyes小子」本尊就成了一名美式足球選手，也真獲得「大力水手炸雞」（Popeyes）贊助。

「Popeyes小子」本名柯林斯（Dieunerst Collin），十年前還是一個低調的孩子。當時他正拿著杯子，在大力水手炸雞餐廳飲料機前面排隊，有名男子顯然把他誤認成當時Vine最紅明星之一的泰瑞歐（Lil Terrio），對著柯林斯喊出泰瑞歐名言「Say oooh」，柯林斯則什麼都沒說，當場回敬了堪稱完美迷因素材的斜眼看人。

這段Vine影像得到數百萬瀏覽次數，同時自此成為眾多網友用來表達尷尬的方式。隨著「Popeyes小子」歷久不衰，柯林斯悄悄長成高大的美式足球選手，高約185公分、重近150公斤，目前是伊利湖學院（Lake Erie College）的進攻線鋒（offense lineman）。

推特網友日前風聞他在運動方面的成就，呼籲大力水手炸雞跟他簽下美國國家大學體育協會（NCAA）選手的NIL（姓名、形象、肖像權）協議。柯林斯稱大力水手炸雞在推特主動接觸他，證實雙方達成了NIL協議，並告訴今日美國報，「我唯一能說的是，我將像瘋了一樣推廣這家公司，我自己其實很喜歡大力水手炸雞」。

柯林斯說，他因為在Vine爆紅，在學校受到極大的關注，這影響到他，「到了就好像『我再也不想出門了』的程度」，直到贏得高中美式足球錦標賽時，也就欣然接受了名聲。根據報導，有名網友在推特貼了他擺出著名姿勢的照片，引來伊利湖學院邀請柯林斯去打美式足球。柯林斯正就讀運動管理，希望成為職業選手，最終當上電視美式足球分析師。

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