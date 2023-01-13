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扣除塑膠袋、氣球等 五角大廈：去年UFO之謎 171宗未解

記者張聲肇／即時報導
五角大廈去年夏天成立調查不明飛行物體的專責辦公室後，接獲數百宗報告，經初步研判多數是塑膠袋、氣球或鳥類，但仍有171宗未解之謎。圖為美國海軍飛行員所拍到的不明飛行物體。(美聯社)
五角大廈去年夏天成立調查不明飛行物體的專責辦公室後，接獲數百宗報告，經初步研判多數是塑膠袋、氣球或鳥類，但仍有171宗未解之謎。圖為美國海軍飛行員所拍到的不明飛行物體。(美聯社)

國防部公布報告指出，五角大廈去年夏天成立調查不明飛行物體的專責辦公室後，接獲數百宗關於空中不明物體報告，經初步研判多數是塑膠袋、氣球或鳥類，但仍有171宗未解之謎。

報告說，這171件通報內容都是「具備不尋常飛行特徵或表現能力」的飛行物體，需進一步分析。

去年8月，國防部成立「全域非正常解析度影像辦公室」(All-domain Anomaly Resolution Office，AARO)，專責調查「不明空中現象」(Unidentified Aerial Phenomena， UAP)，也就是民間所謂的「不明飛行物體」或幽浮(UFO)。國會責成該辦公室和「國家情報局長辦公室」每年提出一次機密版的報告。12日公開的報告為非機密版本。

AARO成立以來，一共接到247起報告，前一年度有119件，而在此之前的17年間，還有144起未公開的事件，總計歷年累積的幽浮報告有510件之多，這兩年新件數更是快速增加。

官員指出，政府決心解除民眾心理的神祕感，承認不明飛行物可能對國安構成威脅，譬如危害飛航安全，甚至是外國「可能具有敵意的活動」。

2021和2022年公開的366宗報告中，初步分析有195宗屬於稀鬆平常的物體，其中絕大多數(163宗)不是氣象氣球，就是「像氣球的東西」，另26宗屬不同類型的無人機，還有六宗可能是塑膠袋、天候現象或鳥類。

至於另外171件檔案中，最不尋常的當屬2004年海軍飛行員狄垂克(Alex Dietrich)和同袍在南加州外海所見後的描述：「這玩意先在我們飛機下方掀起大浪，看不出來有啥飛行控制器，有點圓形，又像橢圓形，跳來跳去，快速改變方向，速度之快，我們的飛機根本跟不上。」

至於其中到底有沒有來自外星的「幽浮」？主管情報與安全的國防次長莫爾垂(Ronald Moultrie)和AARO主任柯克派垂克(Sean Kirkpatrick)都說沒有。後者強調，他是物理學家，根據科學方法判斷事情，「資料和科學走到哪裡，我就跟到哪裡」。

國防部 加州 五角大廈

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