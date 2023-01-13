我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥卡錫考慮撤銷川普彈劾案 「黨員希望這麼做」

伊大華裔教授性侵案大反轉 判原告須反賠80萬

影／帥炸 櫻花妹穿和服挑戰滑雪 另類成人禮羨煞網友

聯合新聞網／即時報導
一位日本網友在成人式時，決定穿著和服滑雪慶祝。（取材自推特）
一位日本網友在成人式時，決定穿著和服滑雪慶祝。（取材自推特）

1月9日是日本的「成人之日」，迎來成年的女性，會穿著名為「振袖」的和服參加典禮。近來一位剛滿20歲的日本女網友，還直接在穿著振袖的情況下，到雪山挑戰滑雪活動，照片曝光後引起許多討論。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本推特網友「Katorisenkou_ks」，近來分享一段自己穿著振袖滑雪的影片和照片，並說明自己來自青森縣，目前住在京都。但是目前屬於休學狀態，而且跟家人之間也感情不睦，因此沒辦法像其他人一樣，去參加一般的成人典禮。

然而，畢竟是人生難得的成年禮，於是她決定來到長野縣的滑雪場，以自己最愛的滑雪來慶祝這一天。她表示從高中時期開始，滑雪資歷已經有四年了，謙稱還有很多技巧不夠好。然而穿著不便行動的振袖，即便中間也曾摔倒過，卻還是能大展身手，讓她博得了許多網友的讚賞。

不少人紛紛回應「太帥了吧」、「跟和服超搭的」、「這也太酷了吧」、「這行動力不是蓋的，滑雪技巧也很強」、「感覺很像電玩裡會出現的超強隱藏角」、「第一次看到穿這樣滑雪的」、「史上最棒的成人式」、「妳上晨間新聞囉，一早都在和媽媽討論妳」、「恭喜成年」。

滑雪 日本 推特

上一則

傳蘋果工程師孵iPhone 16六大改變 動態島、價格更有感

延伸閱讀

追求全新體驗 今年海外旅遊這5個地方很熱門

追求全新體驗 今年海外旅遊這5個地方很熱門
Angelababy被爆約會已婚關喆 酒吧同歡還去滑雪

Angelababy被爆約會已婚關喆 酒吧同歡還去滑雪
60歲梁朝偉戴動物帽 滑雪賣萌網讚超可愛

60歲梁朝偉戴動物帽 滑雪賣萌網讚超可愛
滑雪奇遇記

滑雪奇遇記

熱門新聞

新冠患者皆缺乏抗氧化劑「穀胱甘肽」，造成體內發炎，加上普遍存在低鉀症狀而出現肌肉無力等症狀。而酪梨不但富含「穀胱甘肽」，含鉀量也很高。(本報資料照片)

對抗新冠症狀 營養師推薦6種食物

2023-01-07 21:02
有網友在PTT分享一張母女三人的合照，但媽媽實在太年輕貌美，和女兒同框簡直就像姊妹。（取材自Instagram）

當女婿？當繼父？ 超美母女3人同框 網友分不出誰是媽

2023-01-08 21:17
即使是經濟衰退烏雲密布，許多勞工仍選擇辭職，或至少計畫今年走人或換新工作。美聯社

「躺平」後的職場新風潮 年輕世代靠這招漲薪3萬

2023-01-06 11:00
飛機機艙中空氣的水分不多，如果不及時補充水分，身體容易脫水。(Pexels)

快看世界／不可不知 長途飛行對身體有這些危害

2023-01-10 12:15
情色網美「小C老師」經常在推特帳號分享全裸照片或自慰影片等18禁的內容。（取材自中國報）

中國情色網美竟是中學教師 被挖出曾經傳裸照勾引學生

2023-01-06 21:54
一隻大灰鵝疑似是走錯路竟然亂入龐大的天鵝族群裡面，一開始牠沒發現，後來才驚覺自己走錯地方，當場嚇得縮起頸子怯生生的在白天鵝群裡面慢慢走。(取材自微博)

灰鵝誤入天鵝群 身邊都帥哥美女 牠自卑到連路都不會走

2023-01-07 01:09

超人氣

更多 >
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅
獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市

千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市