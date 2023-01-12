5種因素造成失眠 先找到原因才能真正對抗

失眠好痛苦，但失眠要先了解原因。(取材自pexels)

一生中有許多時間都在睡眠中度過，現代人最好代謝疲勞的一種形式，就是睡覺。但對於容易失眠 的人來說，十分的痛苦。隨著時代的發展，許多人在這樣的壓迫、生活環境、精神狀態下，容易面臨多夢、失眠的困擾。

當今社會越來越多人有嚴重失眠的問題，經過身體一天的疲累工作、學習後，睡覺是恢復體力、精神的重要方法，卻沒辦法讓自己如願以償，影響到第二天的精神狀況，日積月累下去，對身體有極大的影響。但什麼是失眠嗎？

一、何謂失眠

失眠的患者，通常睡眠維持能力差，夜間醒來次數大約2次甚至更多，醒來後要入睡又十分困難。睡眠品質下降，就算睡著也是淺度睡眠，因為會感覺到睡醒之後，身體依舊感到疲累；平時也較早容易醒來，也再難入眠，以上種種，究竟是什麼原因導致失眠？

二、失眠原因

在各個條件下我有可能造成失眠，如：經濟、感情、健康，讓大家的睡眠品質越來越差。人的失眠有許多原因，日常生活中許多問題都會導致，找到失眠的原因才能真正地擺脫失眠的困擾。

1.環境：改善失眠，對於環境的設置也有很大的影響。如果睡眠環境中的溫度過高或過低、出現過多噪音，都會導致身體受到神經的刺激，對環境的敏感程度相對提升，睡眠環境也會使人產生不良情緒，進而變成失眠的狀況。

2.時間：正常的睡眠習慣會形成生理時鐘，如果打破了原有的規律，也是失眠的主要原因之一。例如：睡午覺的時間過長，進入該休息的晚上，身體不缺乏睡眠的情況下，就會導致該休息時的晚上，難以入眠，久而久之生理時鐘就會出現混亂的問題，也影響到了正常的睡眠品質。

3.情緒：越來越多年輕人有長期失眠的狀況，這是由於環境壓力、負面情緒的關係。各種來自生活的壓力，對於人都是一種負面的型態。在情緒與壓力交互作用之下，內分泌紊亂就會導致這些年輕人神經衰弱和失眠。

4.生活習慣：睡前一些不良的習慣，也是導致失眠的重要因素。有的人會在睡前滑手機 、追劇，又或者把握下班後的時間運動、攝取高熱量的食物，可能都會導致失眠，這些舉動都會使神經處於興奮的狀態，大大提高失眠的機會。

5.生理疾病：有些慢性疾病會導致失眠，常見的精神系統疾病導致失眠，如神經衰弱、焦慮症等，又或者在慢性病發病過程中引起的身體不適，讓睡眠品質降低難以入睡，若這些情況長期得不到解決，就會導致失眠。

長期失眠會導致的危害有很多，如免疫力下降，身體加速老化、肥胖 等各種問題。所以要讓身體健康起來，就要從「休息」開始，俗話說：休息是為了走更長遠的路。也希望大家能夠過好年，睡個好覺。