我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新建築 擬率先禁用瓦斯爐 各方反應不一

紐約法拉盛布蘭德公園整建 華裔遊民迫遷

英書店宣傳哈利新書 與「如何殺死你家人」放一起

世界新聞網／輯
英國一間書店把哈利的新書幽默宣傳。（取材自推特）
英國一間書店把哈利的新書幽默宣傳。（取材自推特）

英國哈利王子的回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）一上市便熱賣超過140萬本，有趣的是，英格蘭一間書店把「備胎」放在另一本小說「如何殺死你家人」（How To Kill Your Family）旁邊做宣傳，在推特引起討論。

英格蘭斯溫登（Swindon）一間名為貝爾特的書店（Bert's Books）在推特稱：「無論如何，如果你想要，我們確實有一些備用的「備胎」文本」。

貝爾特的書店其後又稱，「如何殺死你家人」是本店2022年最暢銷的書，「如果你因這條推文而第一次看到它，那絕對是一本值得一看的有趣小說。」

這條推文獲逾2.2萬人點讚。有網友在推文下留言，猜猜哪位作者會率先起訴這間書店，是哈利還是撰寫「如何殺死你家人」的麥凱（Bella Mackie），書店輕描淡寫回應：「我們只是把暢銷書放在櫥窗」。

「備胎」的銷售數據包括在美國、加拿大和英國售出的紙本精裝版、有聲書和電子書。美聯社報導，企鵝藍燈書屋也出版美國前總統歐巴馬和妻子米雪兒（Michelle Obama）的著作，其中米雪兒的自傳「成為這樣的我：米雪兒．歐巴馬」（Becoming）2018年上市時，花了一周時間才達到140萬本的銷量。

書店 哈利 英國

上一則

男人想要跑車的慾望跟生殖器大小有關？英國研究相信確實如此

延伸閱讀

銷量只輸哈利波特 哈利新書上架首日大賣40萬本

銷量只輸哈利波特 哈利新書上架首日大賣40萬本
哈利出書搞垮自己和皇室？英國民調兩邊人氣都下滑

哈利出書搞垮自己和皇室？英國民調兩邊人氣都下滑
哈利回憶錄自爆17歲失身 參加威廉婚禮時生殖器凍傷

哈利回憶錄自爆17歲失身 參加威廉婚禮時生殖器凍傷
搞垮英國王室 哈利：王室若給承諾 可以談看看

搞垮英國王室 哈利：王室若給承諾 可以談看看

熱門新聞

艾拉表示自己過去一年只洗過37次澡。（取材自推特）

去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多

2023-01-04 21:42
新冠患者皆缺乏抗氧化劑「穀胱甘肽」，造成體內發炎，加上普遍存在低鉀症狀而出現肌肉無力等症狀。而酪梨不但富含「穀胱甘肽」，含鉀量也很高。(本報資料照片)

對抗新冠症狀 營養師推薦6種食物

2023-01-07 21:02
即使是經濟衰退烏雲密布，許多勞工仍選擇辭職，或至少計畫今年走人或換新工作。美聯社

「躺平」後的職場新風潮 年輕世代靠這招漲薪3萬

2023-01-06 11:00
北一女儀隊成員燦校內容被英媒選為當日最佳照片。（截圖自衛報官網）

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

2023-01-04 03:44
有網友在PTT分享一張母女三人的合照，但媽媽實在太年輕貌美，和女兒同框簡直就像姊妹。（取材自Instagram）

當女婿？當繼父？ 超美母女3人同框 網友分不出誰是媽

2023-01-08 21:17
位於北威爾斯的全英最大監獄「伯溫監獄」，有3名女獄警被發現與同監獄的囚犯發生性關係。（示意圖／取材自ingimage）

英國3女獄警「大戰」囚犯 內褲藏胸罩、傳裸照下場曝光

2023-01-04 23:44

超人氣

更多 >
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險