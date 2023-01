英書店宣傳哈利新書 與「如何殺死你家人」放一起

英國哈利 王子的回憶錄「備胎」(Spare,暫譯)一上市便熱賣超過140萬本,有趣的是,英格蘭一間書店 把「備胎」放在另一本小說「如何殺死你家人」(How To Kill Your Family)旁邊做宣傳,在推特引起討論。

英格蘭斯溫登(Swindon)一間名為貝爾特的書店(Bert's Books)在推特稱:「無論如何,如果你想要,我們確實有一些備用的「備胎」文本」。

貝爾特的書店其後又稱,「如何殺死你家人」是本店2022年最暢銷的書,「如果你因這條推文而第一次看到它,那絕對是一本值得一看的有趣小說。」

這條推文獲逾2.2萬人點讚。有網友在推文下留言,猜猜哪位作者會率先起訴這間書店,是哈利還是撰寫「如何殺死你家人」的麥凱(Bella Mackie),書店輕描淡寫回應:「我們只是把暢銷書放在櫥窗」。

「備胎」的銷售數據包括在美國、加拿大和英國售出的紙本精裝版、有聲書和電子書。美聯社報導,企鵝藍燈書屋也出版美國前總統歐巴馬和妻子米雪兒(Michelle Obama)的著作,其中米雪兒的自傳「成為這樣的我:米雪兒.歐巴馬」(Becoming)2018年上市時,花了一周時間才達到140萬本的銷量。

Anyway, we do have some spare copies of Spare if you want one pic.twitter.com/uOFbiPdMaW