英書店宣傳哈利新書 與「如何殺死你家人」放一起

英國一間書店把哈利的新書幽默宣傳。（取材自推特）

英國哈利 王子的回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）一上市便熱賣超過140萬本，有趣的是，英格蘭一間書店 把「備胎」放在另一本小說「如何殺死你家人」（How To Kill Your Family）旁邊做宣傳，在推特引起討論。

英格蘭斯溫登（Swindon）一間名為貝爾特的書店（Bert's Books）在推特稱：「無論如何，如果你想要，我們確實有一些備用的「備胎」文本」。

貝爾特的書店其後又稱，「如何殺死你家人」是本店2022年最暢銷的書，「如果你因這條推文而第一次看到它，那絕對是一本值得一看的有趣小說。」

這條推文獲逾2.2萬人點讚。有網友在推文下留言，猜猜哪位作者會率先起訴這間書店，是哈利還是撰寫「如何殺死你家人」的麥凱（Bella Mackie），書店輕描淡寫回應：「我們只是把暢銷書放在櫥窗」。

「備胎」的銷售數據包括在美國、加拿大和英國售出的紙本精裝版、有聲書和電子書。美聯社報導，企鵝藍燈書屋也出版美國前總統歐巴馬和妻子米雪兒（Michelle Obama）的著作，其中米雪兒的自傳「成為這樣的我：米雪兒．歐巴馬」（Becoming）2018年上市時，花了一周時間才達到140萬本的銷量。