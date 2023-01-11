我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

真有「狼人」？無修圖照瘋傳 狂男砸2.2萬驚人內幕曝光

聯合新聞網／即時報導
男子表示他試穿的時候覺得自己夢想成真，能夠打造出用後腿走路的真狼他相當滿意。 (取材自Instagram)
男子表示他試穿的時候覺得自己夢想成真，能夠打造出用後腿走路的真狼他相當滿意。 (取材自Instagram)

「狼人」是不少神祕學愛好者及西方神話都會出現的怪獸，如今牠們卻真實存在。最近有一組照片在網路上瘋傳，森林裡出現一隻會站起來、用兩隻腳走路的「狼人」，讓不少網友嚇壞，但真相其實是一名男子太想成為狼人，委託布偶裝公司製作的。

綜合日媒報導，一名日本男子從小就很喜歡動物，之前因為看過一名想要成為狗狗的男子訂製了仿真布偶裝，想要成為狼人的他也打算訂作一套給自己，因此就給專門做仿真布偶裝的廠商「Zeppet」寫信，表示他想要做仿真狼人裝，日前這套衣裝也在網路上公開，不少網友看過照片都嚇壞直呼「狼人真實存在」。

這組由「Zeppet」布偶裝公司特別訂製的狼人套裝相當霸氣，全身灰白色的絨毛非常真實，雖然是站起來的狼但乍看實在是非常像真實生物，委託人收到這件布偶裝也相當滿意，很開心自己的狼人夢花了300萬日圓(約2.2萬美元)終於能夠實現，男子表示他試穿的時候覺得自己夢想成真，能夠打造出用後腿走路的真狼他相當滿意。

其實這並不是第一次有動物愛好者不當人類了，日本一名男子托可（トコ，化名）」從小就很喜歡四隻腳的哺乳動物，尤其是貓貓狗狗，希望自己有一天能夠成為一隻毛小孩，他砸了200萬日幣(約1.5萬美元)訂做了一套「擬真狗狗布偶裝」圓夢，整套穿上去之後看起來惟妙惟肖，就像是一隻真正的狗一樣。

一組照片在網路上瘋傳，森林裡出現一隻會站起來、用兩隻腳走路的「狼人」，讓不少網友...
一組照片在網路上瘋傳，森林裡出現一隻會站起來、用兩隻腳走路的「狼人」，讓不少網友嚇壞，但真相其實是一名男子太想成為狼人，委託布偶裝公司製作的。 (取材自Instagram)

日本

上一則

瑜珈墊搭萬元GUCCI「賈姬包」 達珂塔瘋狂吸讚30萬

延伸閱讀

同仁癌逝…他淚崩退出 五月天暴哭揭催淚內幕

同仁癌逝…他淚崩退出 五月天暴哭揭催淚內幕
日劇男神綾野剛結婚小13歲中性女模…7年前就爆緋聞

日劇男神綾野剛結婚小13歲中性女模…7年前就爆緋聞
中國男演員潘粵明違法代言廣告 被罰逾25萬人民幣

中國男演員潘粵明違法代言廣告 被罰逾25萬人民幣
宋慧喬變臉崩壞？ 經紀公司禁韓媒刊登未修圖

宋慧喬變臉崩壞？ 經紀公司禁韓媒刊登未修圖

熱門新聞

艾拉表示自己過去一年只洗過37次澡。（取材自推特）

去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多

2023-01-04 21:42
北一女儀隊成員燦校內容被英媒選為當日最佳照片。（截圖自衛報官網）

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

2023-01-04 03:44
新冠患者皆缺乏抗氧化劑「穀胱甘肽」，造成體內發炎，加上普遍存在低鉀症狀而出現肌肉無力等症狀。而酪梨不但富含「穀胱甘肽」，含鉀量也很高。(本報資料照片)

對抗新冠症狀 營養師推薦6種食物

2023-01-07 21:02
即使是經濟衰退烏雲密布，許多勞工仍選擇辭職，或至少計畫今年走人或換新工作。美聯社

「躺平」後的職場新風潮 年輕世代靠這招漲薪3萬

2023-01-06 11:00
位於北威爾斯的全英最大監獄「伯溫監獄」，有3名女獄警被發現與同監獄的囚犯發生性關係。（示意圖／取材自ingimage）

英國3女獄警「大戰」囚犯 內褲藏胸罩、傳裸照下場曝光

2023-01-04 23:44
有網友在PTT分享一張母女三人的合照，但媽媽實在太年輕貌美，和女兒同框簡直就像姊妹。（取材自Instagram）

當女婿？當繼父？ 超美母女3人同框 網友分不出誰是媽

2023-01-08 21:17

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎