真有「狼人」？無修圖照瘋傳 狂男砸2.2萬驚人內幕曝光

男子表示他試穿的時候覺得自己夢想成真，能夠打造出用後腿走路的真狼他相當滿意。 (取材自Instagram)

「狼人」是不少神祕學愛好者及西方神話都會出現的怪獸，如今牠們卻真實存在。最近有一組照片在網路上瘋傳，森林裡出現一隻會站起來、用兩隻腳走路的「狼人」，讓不少網友嚇壞，但真相其實是一名男子太想成為狼人，委託布偶裝公司製作的。

綜合日媒報導，一名日本 男子從小就很喜歡動物，之前因為看過一名想要成為狗狗的男子訂製了仿真布偶裝，想要成為狼人的他也打算訂作一套給自己，因此就給專門做仿真布偶裝的廠商「Zeppet」寫信，表示他想要做仿真狼人裝，日前這套衣裝也在網路上公開，不少網友看過照片都嚇壞直呼「狼人真實存在」。

這組由「Zeppet」布偶裝公司特別訂製的狼人套裝相當霸氣，全身灰白色的絨毛非常真實，雖然是站起來的狼但乍看實在是非常像真實生物，委託人收到這件布偶裝也相當滿意，很開心自己的狼人夢花了300萬日圓(約2.2萬美元)終於能夠實現，男子表示他試穿的時候覺得自己夢想成真，能夠打造出用後腿走路的真狼他相當滿意。

其實這並不是第一次有動物愛好者不當人類了，日本一名男子托可（トコ，化名）」從小就很喜歡四隻腳的哺乳動物，尤其是貓貓狗狗，希望自己有一天能夠成為一隻毛小孩，他砸了200萬日幣(約1.5萬美元)訂做了一套「擬真狗狗布偶裝」圓夢，整套穿上去之後看起來惟妙惟肖，就像是一隻真正的狗一樣。