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金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

全身看光？漁民捕獲手指大「果凍外星生物」有兇殘身分

聯合新聞網／ 即時報導
國外漁民抓到一隻果凍外觀的神奇生物，被認出應該是巧戎（Phronima）。（截圖自推特／＠TheFigen_）
國外漁民抓到一隻果凍外觀的神奇生物，被認出應該是巧戎（Phronima）。（截圖自推特／＠TheFigen_）

海洋之大無奇不有。國外有漁民出海捕魚的時候，意外抓到一隻奇怪的透明生物，讓他驚訝表示「告訴我這不是外星人」。奇異的畫面曝光後引來網友討論，有人看出這隻神祕生物應該是巧戎（Phronima），是一種擬寄生物（parasitoid）會將宿主殺死。

推特上有部影片近日再度引起熱議，一名帶著美國口音的漁夫抓到神祕生物，當他輕微擠壓這隻動物的果凍外表，隨即伸出長長的觸爪。雖然看起來有著嘴巴和眼睛，但透明的外觀看起來仍讓人聯想到外星人。奇妙的畫面至今已吸引超過千萬次點閱，在網友間掀起討論。

事實上影片中的透明生物應該是巧戎（Phronima），和常見的蝦子、螃蟹一樣屬於節肢動物。巧戎的行為模式便是襲擊樽海鞘、水母等膠質浮游動物並吃掉其內部器官，利用剩下的外殼當成自己的家產卵，寶寶一孵化就能以外殼為食。

奇異 2023 推特

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