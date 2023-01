全身看光？漁民捕獲手指大「果凍外星生物」有兇殘身分

海洋之大無奇不有。國外有漁民出海捕魚的時候,意外抓到一隻奇怪的透明生物,讓他驚訝表示「告訴我這不是外星人」。奇異 的畫面曝光後引來網友討論,有人看出這隻神祕生物應該是巧戎(Phronima),是一種擬寄生物(parasitoid)會將宿主殺死。

推特 上有部影片近日再度引起熱議,一名帶著美國口音的漁夫抓到神祕生物,當他輕微擠壓這隻動物的果凍外表,隨即伸出長長的觸爪。雖然看起來有著嘴巴和眼睛,但透明的外觀看起來仍讓人聯想到外星人。奇妙的畫面至今已吸引超過千萬次點閱,在網友間掀起討論。

Transparent sea creature found by fishermen. What kind of fish is this? pic.twitter.com/OU14taCymI