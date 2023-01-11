25年首見 加州賞鯨船幸運直擊「灰鯨珍貴產子現場」

賞鯨船團員出海到一半幸運目擊母鯨魚生產的瞬間，母鯨還帶著自己剛生下來的鯨魚寶寶游到船附近，就像是在跟觀光客炫耀孩子很可愛吧，讓帶團導遊驚呼「職業生涯25年以來第一次遇到這種狀況」。 (影片截圖)

大自然有許多生物的行為總是讓人類相當驚喜。一團賞鯨船團員出海到一半幸運目擊母鯨魚生產的瞬間，母鯨還帶著自己剛生下來的鯨魚寶寶游到船附近，就像是在跟觀光 客炫耀「我家孩子很可愛吧」，讓帶團導遊驚呼「職業生涯25年以來第一次遇到這種狀況」。

綜合外媒報導，美國賞鯨船公司「戴夫船長的鯨豚鑑賞團(Capt. Dave's Dolphin & Whale Watching Safari)」日前一艘賞鯨船在加州 達納點(Dana Point)海域出航，滿團的賞鯨船觀光客遇到一隻正在遷徙的懷孕雌性灰鯨(gray whale)，非常幸運目擊到牠生產的瞬間。母鯨生下寶寶後，還很開心的帶著剛降生的孩子游到賞鯨船附近開心的繞圈，就像是在說「看看我孩子，很可愛吧」，讓一整團觀光客又驚又喜。

賞鯨團老闆兼導遊安德森(Dave Anderson)表示，自己經營賞鯨團觀光船產業已經有25年的時間，這是他第一次見到母鯨魚賞鯨船團員面前生孩子，母鯨還不怕人類開心地帶上孩子到賞鯨船附近繞圈圈，「我敢保證沒有賞鯨團可以見到灰鯨分娩的現場畫面，實在是幸運到不行」。

灰鯨通常會沿著美國西岸往返約1萬6000公里～1萬9000公里，在哺乳類動物裡面算是遷徙長度很長的生物，雖然灰鯨在遷徙過程中生孩子並不是算非常罕見的行為，但因為牠們遷徙的長度非常長，能夠近距離看到貨拍攝到灰鯨產子的畫面可以說非常稀有。安德森將灰鯨產子的稀有影片PO在官方臉書粉專上，從影片中可以看到母灰鯨生完孩子後輕輕抬起孩子讓牠學會呼吸，過沒多久母鯨立刻教導鯨魚寶寶游泳 ，小灰鯨也不時靠在媽媽背上，母子情深的畫面相當動人。