金球獎／莉莉詹姆斯紅毯邊「喬奶」35秒畫面全播出

莉莉詹姆斯以「潘與湯米」爭最佳迷你劇集及電視電影女主角。（取材自推特）

第80屆金球獎 終於恢復舉辦實體典禮，現場眾星雲集，入圍 音樂喜劇類影后的楊紫瓊、瑪格羅比（Margot Robbie），入圍女配角的潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）等人都盛裝出席，不過卻出現意外插曲，莉莉詹姆斯（Lily James）在紅毯邊「喬奶」35秒的畫面的畫面，竟被直播放送出去。

莉莉詹姆斯以影集「潘與湯米」（Pam & Tommy）入圍本屆金球獎「迷你劇集最佳女主角」，她身穿一大紅色抹胸禮服，好身材一覽無遺，接受紅毯採訪時表示很多年前就來過金球獎，「很開心能回來，而且這次還獲得提名 。」

不過在金球獎與外媒「Variety」合作的紅毯採訪直播中，竟不小心把莉莉詹姆斯手伸進禮服中「喬奶」的畫面全播出去，讓留言區狂喊：「我的天啊」。

The lady in red! ❤️‍🔥



🎥 Lily James arriving at the #GoldenGlobes via @Variety pic.twitter.com/JHZeyTewUY — best of lily james (@badpostslily) January 11, 2023