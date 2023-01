金球獎／莉莉詹姆斯紅毯邊「喬奶」35秒畫面全播出

第80屆金球獎 終於恢復舉辦實體典禮,現場眾星雲集,入圍 音樂喜劇類影后的楊紫瓊、瑪格羅比(Margot Robbie),入圍女配角的潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)、潔西卡雀斯坦(Jessica Chastain)等人都盛裝出席,不過卻出現意外插曲,莉莉詹姆斯(Lily James)在紅毯邊「喬奶」35秒的畫面的畫面,竟被直播放送出去。

莉莉詹姆斯以影集「潘與湯米」(Pam & Tommy)入圍本屆金球獎「迷你劇集最佳女主角」,她身穿一大紅色抹胸禮服,好身材一覽無遺,接受紅毯採訪時表示很多年前就來過金球獎,「很開心能回來,而且這次還獲得提名 。」

不過在金球獎與外媒「Variety」合作的紅毯採訪直播中,竟不小心把莉莉詹姆斯手伸進禮服中「喬奶」的畫面全播出去,讓留言區狂喊:「我的天啊」。

