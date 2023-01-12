皮疹會蠕動、腸胃塞55個電池…震驚醫師的10個離奇病例

（圖：健康醫療網提供）

皮疹蠕動、膀胱爆裂、腸道塞了超過55個電池，令人聽了就害怕。根據媒體《現場科學》（livescience）報導，2022年發布的這10份就醫報告記錄了各種詭異的醫療案例，連醫師也難以置信。

1.「會蠕動的皮疹」竟肇因於蛔蟲

西班牙一名64歲的男子身上長出了紅色的波浪紋，且隨著時間的推移，這些紋路似乎會在皮膚上移動。該男子就醫檢查才發現這些會蠕動的線條，竟然是蛔蟲在他的皮膚下蠕動。幸好，該男子及時接受了抗寄生蟲藥伊維菌素的治療，皮疹終於消失了。

2.帶狀皰疹導致膀胱爆裂

一名患有帶狀皰疹的77歲男子，因不尋常感染併發症需要動手術 ：他的膀胱爆裂。在極少數案例中，帶狀皰疹會導致「尿瀦留」，當膀胱不能正常排空，就會導致尿液淤積，進一步導致感染或膀胱結石。根據病例報告，這是第一份因帶狀皰疹相關尿瀦留導致膀胱破裂的報告。

3.泡水就產生奇怪的皺紋

有位年輕人的手一浸到水就會異常產生皺紋，這種奇怪的症狀原來是由一種罕見病引起的。這種稱為「水源性注射器性肢端角化病」的疾病的病因尚不清楚，但外界認為它可能部分源於基因突變，並與汗腺異常有關。

4.耳內膜「自發撕裂」

一名婦女突然無緣無故感到極度頭暈，趕緊求助於醫師，診斷後發現她耳朵裡有氣泡。醫師認為，如果病人碰到頭部外傷、耳朵手術或顳骨骨折，是有可能導致耳內產生氣泡。然而，該名婦女並沒有上述狀況，因此醫生猜測她的異常情況是由「耳內膜自發撕裂」所引起的。

5.真菌導致聲音變嘶啞

一位男性患者的聲音在幾個月內變得沙啞，或是尖銳刺耳。男子就醫檢查後，被診斷出聲音嘶啞竟然肇因於真菌「皮炎芽生菌」長在他的喉頭與聲帶。

6.喝苦味飲料竟然中毒休克

一位女子喝下葫蘆製成的飲料後，竟然出現休克。休克的症狀為體內血流驟降，且器官可能因缺氧而受傷，恐危及生命。葫蘆是一種淺綠色、性質溫和的植物。然而，這種植物會產生一種叫做「葫蘆素」的化學物質，帶有苦味，若大量食用這種物質就會食物中毒。

7.一天乾嘔30多次

一名婦女會經歷劇烈的嘔吐，有時一天會乾嘔30多次。根據她的症狀，醫生診斷該女子罹患「週期性嘔吐綜合症」，疾病特徵是會突然嘔吐，另長時間卻又無症狀。醫療團隊研究具體病因，推測女子嘔吐的原因可能為自身免疫性疾病。

8.男子胸部種塊「極度增大」

一位22歲男子原本身體很健康，因咳個不停而去看醫生。經掃描診斷顯示，該男子右半邊胸部潛伏著一個長約17.2公厘的巨大腫塊。幸好進一步檢查發現該腫瘤 並不是惡性腫瘤，沒有癌症危險，該男子最後進行手術成功切除腫瘤。

9.腸胃竟塞55個電池

一位女子因為有「吞電池」的自殘行為就醫，手術前已先排出5節AA電池，加上醫生動手術取出了50顆電池，總計為55顆。女子術後照X光，腸胃道終於顯示清空無電池，目前平安恢復中。

10.200杯的過量咖啡 因致死

一名男子在意外食用幾克「強效咖啡因粉」後，死於咖啡因過量。該粉含有相當於約200杯咖啡的咖啡因含量。致命劑量使該男子心臟驟停，送往醫院後不幸喪命。

原文出處：

https://www.livescience.com/health

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56391

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