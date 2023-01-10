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鳥寶寶餵食秀「嘴裡突鑽出人手」驚悚片背後有溫馨故事

聯合新聞網／即時報導
一間野生動物保育組織日前收容了一隻極度瀕危的國寶鳥寶寶，結果親鳥在餵食小鳥的時候竟然看到一隻戴著塑膠袋的手穿出鳥嘴餵肉，乍看相當恐怖，但其實背後是有暖心的故事。 (取材自臉書)
一間野生動物保育組織日前收容了一隻極度瀕危的國寶鳥寶寶，結果親鳥在餵食小鳥的時候竟然看到一隻戴著塑膠袋的手穿出鳥嘴餵肉，乍看相當恐怖，但其實背後是有暖心的故事。 (取材自臉書)

看到這畫面真的會嚇到。最近一部詭異影片在網路上瘋傳，一間野生動物保育組織日前收容了一隻極度瀕危的國寶鳥寶寶，結果親鳥在餵食小鳥的時候竟然看到一隻戴著塑膠袋的手穿出鳥嘴餵肉，乍看相當恐怖，但其實背後是有暖心的故事。

菲律賓達沃市(Davao City)野鳥保育組織「菲律賓鷹保護組織(Philippine Eagle Foundation)」在臉書粉專貼出一段影片，他們先前救助了一隻極度瀕危物種「食猿雕」的幼鳥，這隻鳥寶寶僅有七周大，連羽毛都還沒有長齊。從影片可以看到，幼鳥待在玻璃箱內嗷嗷待哺，畫面右邊突然出現一隻猛禽親鳥準備餵食小寶寶，但下秒卻看到一隻人手從親鳥嘴巴裡面穿出來，拿著鑷子餵鳥寶寶吃肉，模樣相當嚇人。

動保人員表示，其實這是牠們餵食小鳥寶寶的一種方式，由於食猿雕幼鳥尚未離巢對於非親鳥以外的動物相當畏懼，因此他們就打造了一個親鳥仿真玩偶，把親鳥玩偶套在手上後，利用親鳥的模樣給小鳥餵食，這樣可以幫助減輕鳥寶寶的壓力，也可以讓牠們不至於太過習慣人類的存在而失去未來需要在野外生存的本能。

目前這隻被救助的食猿雕鳥寶寶被命名為「小雞29號(Chick 29)」，透過這樣特殊的餵食方式，鳥寶寶進食的相當順利，身體健康狀況也十分穩定，未來動保組織也會將食猿雕寶寶養大到可以野放的程度，再進行後續的規劃。

食猿雕又被稱為「菲律賓鷹(Philippine Eagle)」、「食猴鵰(Monkey-eating Eagle)」，是世界上最強大的猛禽之一，被人們讚為世界上「最高貴的飛翔者」，有「鵰中之虎」的美譽，該鳥類屬於極度瀕危物種，野生種在菲律賓本土只剩下不到500對的數量，被菲律賓政府封為國鳥，是相當珍貴的存在。

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