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暴龍遠比想像聰明 大腦神經元「堪比狒狒」

中央社／華盛頓9日電
最新研究報導，暴龍的大腦含足夠神經元，有堪比狒狒的智慧能解決問題甚至建構群體文化。（示意圖／ingimage）
最新研究報導，暴龍的大腦含足夠神經元，有堪比狒狒的智慧能解決問題甚至建構群體文化。（示意圖／ingimage）

一份刊於「比較神經學期刊」（Journal of Comparative Neurology）的最新研究顯示，暴龍的大腦含足夠神經元，有堪比狒狒的智慧能解決問題甚至建構群體文化。

「華盛頓郵報」報導，長久以來人們對暴龍的印象就是高大、笨拙，之所以能稱霸白堊紀端賴駭人的巨顎與利齒，而非智慧。

但這份5日刊於「比較神經學期刊」的研究指出，暴龍就是牠們那個時代的靈長類。

研究作者、范德比大學（Vanderbilt University）神經科學家兼生物學家郝庫蘭諾赫佐（Suzana Herculano-Houzel）認為，暴龍這類獸腳亞目恐龍（前肢小、主要由2隻後腳行走或奔跑的肉食性恐龍）腦細胞程度近似狒狒，應有解決問題甚至建構群體文化的能力。

她說：「若非發生小型星體撞擊地球引發大毀滅，地球將會是一個很可怕且全然不同世界。」

這項研究建立於越來越多的證據基礎上，這些證據表明暴龍不僅是一種大型生物，還是一種群居動物。

構成恐龍灰質（中樞神經系統的重要組成，由神經元、神經膠質細胞、微血管組成）的軟組織早就腐爛消失。因此郝庫蘭諾赫佐研究暴龍的骨質腦殼，並與鳥類的骨骼進行比對。鳥類是現存的暴龍近親物種。

郝庫蘭諾赫佐從鴕鳥與鴯鶓（又名澳洲鴕鳥）推斷，暴龍大腦的神經元多達30億個，已近似狒狒；同屬暴龍科的歧龍（Alioramus）也有10億個大腦神經元，近似捲尾猴。

郝庫蘭諾赫佐表示若認知能力接近狒狒，意味暴龍可能懂使用工具，也會將知識傳遞給下一代。

已有研究顛覆暴龍是身覆鱗片、單獨行事的形象。在美國猶他州、蒙大拿州和其他地方發現的大型墓地化石表明，這類食肉性恐龍像狼一樣成群活動；另有雄性獸腳亞目恐龍的遺骸化石被發現時，是在守護一窩蛋，與現代鳥類的行為相同。

古生物學家甚至認為暴龍應長有羽毛，正在尋找化石證據。

郝庫蘭諾赫佐的分析是將獸腳亞目恐龍拉出來，列為單獨一種溫血群體，不把暴龍及近親與其他種恐龍混為一談，也認為總有一天會找到暴龍使用某種社交方式成群結隊狩獵的證據。

恐龍 澳洲 猶他州

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