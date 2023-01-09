日本奶奶瘋玩「動森」 手寫20頁攻略還邀姊妹登島
日本一名77歲奶奶從一年前開始玩Switch「集合啦！動物森友會」（簡稱「動森」），至今已經累積20頁的手寫攻略資料，還邀請80歲的姊姊和72歲的妹妹一起玩，現在三個老人家每天都會拜訪彼此的島嶼，網友紛紛留言覺得「好可愛」。
近期一則Twitter推文在日本爆紅，該名貼文的原PO表示，自己77歲的母親玩Switch遊戲「集合啦！動物森友會」（あつまれ どうぶつの森，）至今已經一年，在這段時間內，母親開始用手寫下島嶼上的收成細節、加工細節、花的配種方式和大頭菜的賺錢心法等內容，已經累積20頁「自製攻略本」。
除此之外，母親還推自己的姊妹「入坑」，邀請80歲的姊姊和72歲的妹妹一同加入「動森」行列，至今三人每天都會到彼此的島上遊玩，呈現相當幸福的晚年生活。
臉書社團「日本行銷最前線」社團中，許多網友看到這則推文留言，表示「好像是預防失智的好方法，我應該要推薦給我媽的」、「可能年輕時是期貨高手，退休就賣大頭菜打發時間」、「厲害的可愛奶奶」、「這個好可愛」。
我が母77歳。#あつ森 始めて一年。— TFjしろくま (@a_dungeon) January 8, 2023
何を収穫しどう加工すれば儲かるか、花の交配法、カブの売り買いでどう儲けるか等々全て手書きでファイリング。20ページの自作攻略本。
母は三姉妹の真ん中。昨年姉（80）と妹（72）にもあつ森勧めて婆ちゃん3人で毎日お互いの島で遊んでる。何とも楽しそうな老後。 pic.twitter.com/FvN9kgmU3b
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