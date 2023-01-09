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愛愛就頭痛？醫師：有可能是猝死前兆別輕忽

記者修瑞瑩／台南即時報導
頭痛門診中偶而會出面只要一有性行為就頭痛的患者。（本報資料照片）
頭痛門診中偶而會出面只要一有性行為就頭痛的患者。（本報資料照片）

愛愛就頭痛！台灣台南市立安南醫院神經內科醫師杜宜憲的頭痛門診，最近遇到患者面對醫師詢問病情時，欲言又止、不好意思開口，追問下才知道患者只要一做愛就頭痛，原本愛做的事變成頭痛的事。醫師表示，如果有類似的情況，千萬不要諱疾忌醫，因為原因從輕微可能只是頸部拉傷、到嚴重為蜘蛛網膜下腔出血，容易致命，甚至猝死，一定要快就醫。

杜宜憲表示，造成頭痛的原因不勝枚舉，誘發的原因也可能源自天氣、飲食習慣、生活壓力、睡眠障礙等，其中以「性行為頭痛」（又稱「性交頭痛」）最令患者難以啟齒。

他指出，性行為的過程中，血壓和心跳會上升，造成頭痛可能的原因很多，需要一一診斷排除，有可能是大腦血管痙攣，或頭頸部動脈血管壁剝離，如果沒有及時處理，造成中風或腦出血的機率相當高。

此外，若性行為姿勢比較特殊，亦可能導致腦脊髓液外漏，形成所謂的「低腦壓頭痛」，也就是大腦裡面出現漏水情形，大腦因而下沉，讓患者站立時感到劇痛。

低腦壓頭痛發生原因目前認為是經由一些微小外力，導致脊髓硬膜產生小裂隙，造成硬膜內腦脊髓液滲漏至外部。腦脊髓液減少導致腦下沉，牽引硬膜上痛覺神經產生頭痛，站立姿勢使牽引症狀加劇，某些結締組織疾病可能因腦膜結構脆弱而較常發生低腦壓頭痛。

杜宜憲表示，如果以上危險且嚴重的頭痛病因都排除，便可能是「原發性行為頭痛」，或是更輕微的「頸部拉傷」，前者只需要規律服用藥物，慢慢就會改善；後者則是因為性行為過程中，頭頸部太用力而拉傷、扭到，多休息、放鬆後，同樣有所改善。

至於要安排哪些檢查才能診斷出性行為頭痛的起因，杜宜憲建議先釐清進行性行為時感到頭痛的姿勢為何、頭痛的程度是持續的，抑或是瞬間大痛、除了性行為之外，是否還有其他誘發頭痛的動作等。

杜宜憲提醒，凡有性行為頭痛困擾的病人，務必接受腦部電腦斷層，初步排除蜘蛛網膜下腔出血。建議再接受核磁共振及血管攝影，目的是排除腦血管疾病，包括痙攣、血管剝離、動脈瘤，也能確定腦部是否有腦瘤，或是低腦壓頭痛的影像特徵。

因此，提供的細節愈多，醫師愈能判斷頭痛原因。杜宜憲呼籲，察覺到自己每逢性行為便會頭痛時，不必感到不好意思，唯有盡早解決性行為頭痛問題，才能早日重回「性福」生活。

中風 血壓 攝影

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