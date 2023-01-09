「壞女人」卡蜜拉想洗白、更危險？哈利電視訪問批後母

哈利（後排左）與梅根和貴為國王、王后的查理三世（前排左）與卡蜜拉常有衝突。（路透資料照片）

英國哈利 王子（Prince William）眾所矚目的新書「Spare」（備胎）上市在即，他的第一個電視宣傳專訪在ITV播出後，一如預期再掀爭議，他坦言到現在還對母親黛安娜（Princess Diana）的死有質疑，稱繼母、目前貴為王后的卡蜜拉（Camilla）是「反派」而且很想洗白，卻讓她反而更危險。

哈利爆料，卡蜜拉為了重塑新形象，不避諱和一堆嗜血媒體合作，時不時洩露些王室內部八卦，暗示他和妻子梅根 的私生活可能也被繼母流傳出去。

當初卡蜜拉是各方眼中的「心機小三」，哈利和哥哥威廉都曾勸父親查理三世 （King Charles III）不要和她結婚，到最後他仍然屈服，因為看出查理非常愛卡蜜拉，他也希望父親能幸福，而查理對卡蜜拉也是真愛，會幫她找一組專人來塑造更討喜的形象。

不過年幼失母給哈利太大的傷痛和陰影，他表示母親死亡的完整真相沒有對他解釋、至今心中還有疑慮，雖然他也沒要他們重啟調查。他很害怕子女會受到和自己一樣的傷痛，所以極度不願梅根的生活細節曝光，結果是被王室人員看笑話，覺得他想太多、發神經。