北美周末票房「阿凡達2」續領風騷「窒友梅根 」摘亞軍

「阿凡達:水之道」據稱全球票房已超過回本的關鍵點,接下來都是在賺錢。圖/摘自imdb

剛剛過去的這個周末,北美票房依舊是「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)的江湖。

據票房統計網站boxofficemojo1月8日發佈的電影 市場數據,23部影片北美周末票房(1月6日至8日)約得1.04億美元,環比增長約1%。

「阿凡達:水之道」在放映影廳有所增加的情況下,此番周末票房環比下跌約33%,以約4500萬美元連續第四次登頂北美周末票房排行榜榜首,在該統計周期總票房中佔比逾四成。目前,這部奇幻動作片的北美累計票房接近5.2億美元。加上海外市場,該片迄今總票房已突破17億美元,一周之內增收約3億。

1月6日上映的「窒友梅根 」(M3gan)以約3020萬美元首映周末票房摘得榜單亞軍,成為最新一期北美周末票房排行榜十強中唯一的新片。這部科幻驚悚片由好萊塢華裔 電影人溫子仁參與編劇和製作。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.7、MTC評分72、爛番茄新鮮度93%,CinemaScore打分為B。有評論稱,該片將恐怖和喜劇元素融為一體,黑色幽默為影片添彩。

「窒友梅根」是最新恐怖玩偶電影。(圖:UIP提供)

「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish)緊隨其後,以約1312萬美元周末票房、22%環比跌幅,從上期榜單亞軍退居本輪排名第三位。目前這部動畫片的北美累計票房約8771萬美元,加上海外市場,迄今總票房接近兩億美元。

隨著放映影廳數量從個位數增至三位數,由湯姆·漢克斯主演、改編自暢銷小說的「隱閉中年」(A Man Called Otto)此番周末票房環比大漲7366%,以約420萬美元從上期榜單第18名躍升至本輪排名第4位。目前這部喜劇劇情片的總票房約為1269萬美元。

漫威超級英雄電影「黑豹2」(Black Panther: Wakanda Forever)則以逾34%環比跌幅、約340萬美元周末票房,從上期榜單季軍下滑至本輪排名第5位。目前這部科幻動作片的北美累計票房超過4.4億美元,加上海外市場,迄今總票房接近8.3億美元。

本期北美周末票房十強其他席位也略有調整,依次為傳記歌舞劇情片「與你共舞」(Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody)、劇情片「我的鯨魚老爸」(The Whale)、歷史劇情喜劇片「巴比倫」(Babylon)、動作喜劇片「暴戾夜」(Violent Night)和恐怖喜劇片「五星饗魘」(The Menu)。

新的一周,驚悚恐怖片「The Devil Conspiracy」和驚悚動作片「迫降危機」(Plane)等均將於1月13日上映。