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北美周末票房「阿凡達2」續領風騷「窒友梅根 」摘亞軍

中新社／洛杉磯8日電
「阿凡達：水之道」據稱全球票房已超過回本的關鍵點，接下來都是在賺錢。圖／摘自imdb
「阿凡達：水之道」據稱全球票房已超過回本的關鍵點，接下來都是在賺錢。圖／摘自imdb

剛剛過去的這個周末，北美票房依舊是「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）的江湖。 

據票房統計網站boxofficemojo1月8日發佈的電影市場數據，23部影片北美周末票房（1月6日至8日）約得1.04億美元，環比增長約1%。 

「阿凡達：水之道」在放映影廳有所增加的情況下，此番周末票房環比下跌約33%，以約4500萬美元連續第四次登頂北美周末票房排行榜榜首，在該統計周期總票房中佔比逾四成。目前，這部奇幻動作片的北美累計票房接近5.2億美元。加上海外市場，該片迄今總票房已突破17億美元，一周之內增收約3億。 

1月6日上映的「窒友梅根 」（M3gan）以約3020萬美元首映周末票房摘得榜單亞軍，成為最新一期北美周末票房排行榜十強中唯一的新片。這部科幻驚悚片由好萊塢華裔電影人溫子仁參與編劇和製作。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.7、MTC評分72、爛番茄新鮮度93%，CinemaScore打分為B。有評論稱，該片將恐怖和喜劇元素融為一體，黑色幽默為影片添彩。 

「窒友梅根」是最新恐怖玩偶電影。（圖：UIP提供）
「窒友梅根」是最新恐怖玩偶電影。（圖：UIP提供）

「鞋貓劍客2」（Puss in Boots: The Last Wish）緊隨其後，以約1312萬美元周末票房、22%環比跌幅，從上期榜單亞軍退居本輪排名第三位。目前這部動畫片的北美累計票房約8771萬美元，加上海外市場，迄今總票房接近兩億美元。 

隨著放映影廳數量從個位數增至三位數，由湯姆·漢克斯主演、改編自暢銷小說的「隱閉中年」（A Man Called Otto）此番周末票房環比大漲7366%，以約420萬美元從上期榜單第18名躍升至本輪排名第4位。目前這部喜劇劇情片的總票房約為1269萬美元。 

漫威超級英雄電影「黑豹2」（Black Panther: Wakanda Forever）則以逾34%環比跌幅、約340萬美元周末票房，從上期榜單季軍下滑至本輪排名第5位。目前這部科幻動作片的北美累計票房超過4.4億美元，加上海外市場，迄今總票房接近8.3億美元。 

本期北美周末票房十強其他席位也略有調整，依次為傳記歌舞劇情片「與你共舞」（Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody）、劇情片「我的鯨魚老爸」（The Whale）、歷史劇情喜劇片「巴比倫」（Babylon）、動作喜劇片「暴戾夜」（Violent Night）和恐怖喜劇片「五星饗魘」（The Menu）。 

新的一周，驚悚恐怖片「The Devil Conspiracy」和驚悚動作片「迫降危機」（Plane）等均將於1月13日上映。

電影 華裔 梅根

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