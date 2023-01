北極雪鴞罕見現身南加 民眾爭睹：真是奇蹟

加州 橙縣(Orange County)西北部賽普拉斯市(Cypress)一座民宅屋頂,近日出現生活在北極地區的雪鴞(snowy owl),這隻「稀客」現蹤後,立刻在當地掀起賞鳥熱潮,各地民眾驅車前往爭睹,直呼就像「聖誕老人坐在海灘」,真是「聖誕奇蹟」,能見到牠是畢生榮幸。

「CNN」、「People」報導,這隻雪鴞在12月中首次出現在賽普拉斯,之後自12月27日以來,每天都有人發現牠。加州野生動物護理中心員工戴維(Jaret Davey)表示,「自從這隻雪鴞現蹤南加 州後,幾天來有數百人前來觀賞,有人走了數百英里就為了一睹其面貌。」

許多賞鳥人士聚集在加州橙縣賽普拉斯市觀賞與拍攝北極雪鴞。(美聯社)

戴維透露,「牠們最南邊的冬季活動範圍通常在美國北部,於華盛頓、明尼蘇達或緬因州十分常見,不過飛來這麼遠的南方真的很特別。」鳥類保育機構PAS主席克里斯(Chris Spurgeon)指出,「許多鳥類受氣候變遷 威脅,不得不遠離棲息地,但有時幼鳥因遷徙經驗不足,容易發生飛錯方向、飛太遠、遷徙時間錯誤等狀況。」而從這隻雪鴞羽毛上的褐色斑點判斷,牠是近幾年才出生的幼鳥。

北極雪鴞罕見現身南加橙縣一處民宅屋頂,吸引大批民眾圍觀。(美聯社)

This second Snowy Owl vid is all about preening atop a chimney. We counted 52 birders gazing at this immature bird. I may have been slightly teary-eyed. pic.twitter.com/MGypS3xbFy