北極雪鴞罕見現身南加 民眾爭睹：真是奇蹟

北極雪鴞罕見現身南加橙縣一處民宅屋頂，吸引大批民眾圍觀。（美聯社）

加州 橙縣（Orange County）西北部賽普拉斯市（Cypress）一座民宅屋頂，近日出現生活在北極地區的雪鴞（snowy owl），這隻「稀客」現蹤後，立刻在當地掀起賞鳥熱潮，各地民眾驅車前往爭睹，直呼就像「聖誕老人坐在海灘」，真是「聖誕奇蹟」，能見到牠是畢生榮幸。

「CNN」、「People」報導，這隻雪鴞在12月中首次出現在賽普拉斯，之後自12月27日以來，每天都有人發現牠。加州野生動物護理中心員工戴維（Jaret Davey）表示，「自從這隻雪鴞現蹤南加 州後，幾天來有數百人前來觀賞，有人走了數百英里就為了一睹其面貌。」

許多賞鳥人士聚集在加州橙縣賽普拉斯市觀賞與拍攝北極雪鴞。（美聯社）

戴維透露，「牠們最南邊的冬季活動範圍通常在美國北部，於華盛頓、明尼蘇達或緬因州十分常見，不過飛來這麼遠的南方真的很特別。」鳥類保育機構PAS主席克里斯（Chris Spurgeon）指出，「許多鳥類受氣候變遷 威脅，不得不遠離棲息地，但有時幼鳥因遷徙經驗不足，容易發生飛錯方向、飛太遠、遷徙時間錯誤等狀況。」而從這隻雪鴞羽毛上的褐色斑點判斷，牠是近幾年才出生的幼鳥。

北極雪鴞罕見現身南加橙縣一處民宅屋頂，吸引大批民眾圍觀。（美聯社）

This second Snowy Owl vid is all about preening atop a chimney. We counted 52 birders gazing at this immature bird. I may have been slightly teary-eyed. pic.twitter.com/MGypS3xbFy — Nicholas Belardes (@nickbelardes) December 28, 2022

克里斯也表示，「該雪鴞可能是搭上郵輪，誤打誤撞來到加州，也可能是從非法飼養的飼主手中逃脫。」他說，「像雪鴞這樣漂亮的動物，常會被在黑市上販賣，然而這隻雪鴞沒有腿帶、修剪過的爪子或翅膀，表明牠是野生的。」他也吐露擔憂，「南加州現在相對寒冷，但當春天變暖時，雪鴞可能會面臨危險。」

雪鴞是北極苔原地區的留鳥，在北半球高緯度地區和高海拔地區活動，主食小型囓齒動物，尤其是旅鼠（lemming），但也可以吃到像鵝一樣大的動物。全球目前只剩不到50萬隻，被國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature）列為易危物種；牠亦是加拿大魁北克省（Quebec）的省鳥。

稀客！北極雪鴞現身加州南部 民眾：像聖誕老人坐海灘

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