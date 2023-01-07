路州女師與前夫餵學生「精液蛋糕」 還性侵幼童與狗

路易斯安那州一名47歲女老師辛西婭（右）與警察前夫丹尼斯（左），餵學生吃塗有男性精液的杯子蛋糕，同時性侵、拍攝兒童色情影片、製作兒童色情物品，兩人分別被判41年、100年刑期。（圖：Livingston Parish Sheriff's Office提供）

路易斯安那州一名47歲女老師辛西婭（Cynthia Perkins）與警察 前夫丹尼斯（Dennis Perkins），餵學生吃塗有男性精液的杯子蛋糕，同時性侵 、拍攝兒童色情影片、製作兒童色情物品，法院日前指夫妻倆共犯下150條罪名，辛西婭被判41年，丹尼斯則被判100年，2人均不得假釋。

「The Advocate」、「每日星報」報導，辛西婭與丹尼斯是路易斯安那州利文斯頓教區（LivingstoTn Parish）的老師與警察，身為學生榜樣與人民保母的他們，做出一系列令人瞠目結舌的荒唐行徑。檢警調查發現，兩人曾將參雜丹尼斯精液的蛋糕、能量飲料餵給學生，還對一名未滿9歲的孩子性侵、偷拍色情影片，更誇張的是與「一隻狗」發生性行為，夫妻倆於2019年被捕後離婚。

負責此案的檢察官蘭德里（Jeff Landry）指出，檢警在這對夫婦的家中發現2600張色情照片和300多部影片，同時在浴室與閣樓發現偷拍用的針孔攝影機，「這是一個震撼利文斯頓教區的案件，涉及教師與執法人員，真正衝擊了社區。」

3日開庭審判時，丹尼斯當庭認罪，向社區、受害者道歉，「我想說對不起，耶穌基督已經原諒了我，我很感激，希望任何受此影響的人也能通過耶穌獲得寬恕和醫治。」蘭德里表示，「丹尼斯放棄了上訴、緩刑、假釋的權利，避免受害者必須親自出庭作證，回想被傷害的可怕回憶。」

為避免出獄後再犯，法官決定重判辛西婭與丹尼斯，各41年、100年徒刑，代表兩人後半輩子都得在監獄 度過。

女師與前夫餵學生「嘉明蛋糕」 還性侵幼童與狗重判100年

TVBS新聞網