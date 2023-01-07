中國抖音網紅神似習近平 網笑：長得有點「辱華」

中國抖音網紅「天津電動哥」長相神似習近平。（取材自推特）

社群 平台抖音 以短影音席捲全球，塑造出許多「抖音紅人」；中國天津一名男子「天津電動哥」，因為外型神似中國國家主席習近平 ，在網路上竄紅，近日他在抖音上開直播時，更被網友笑稱是「習近平在直播」，引起大量關注；網友笑回，「習近平會說他剝奪肖像權」、「長得有點辱華」、「可以在直播間刷維尼嗎？」

「天津電動哥」本名盛嘉奎，細長的眼睛與圓滾的臉蛋，與習近平長的如出一轍，他十分用心經營抖音、嗶哩嗶哩（B站）等平台，分享的影音內容主要為搞笑主題居多，以此累積了不少人氣，在B站上有1.3萬粉絲。

中國抖音網紅「天津電動哥」長相神似習近平。（取材自推特）

近日他在抖音直播時，畫面被網友截圖上傳至推特，笑稱「習近平在直播！」許多不敢在中國社群平台上評論的網友紛紛回應，表示「可以當習近平替身了」、「小心被封號喔」、「會被中共說長得違規」、「大哥比皇上的面向好多了」、「估計比平平學歷高」、「這是過年維尼熊提前團聚嗎？」

中共向來嚴格審查網路言論，封鎖大量敏感詞彙；過去包括被拿來影射習近平的卡通角色「小熊維尼」、台灣歌手梁靜茹的歌曲「可惜不是你」、「翠」字、「禁評」都被封鎖，連表情符號「XD」、「XDD」都因接近「習大大」的漢語拼音字母而遭禁用；目前「天津電動哥」的B站遭限制評論，未知是否是中國網管員出手。

中國國家主席習近平。圖為習近平2022年12月9日在沙烏地阿拉伯出席GCC峰會。（新華社）

太像！中國抖音網紅神似習近平 網笑回：長得有點辱華

TVBS新聞網