我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷經4天15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

灰鵝誤入天鵝群 身邊都帥哥美女 牠自卑到連路都不會走

聯合新聞網／即時報導
一隻大灰鵝疑似是走錯路竟然亂入龐大的天鵝族群裡面，一開始牠沒發現，後來才驚覺自己走錯地方，當場嚇得縮起頸子怯生生的在白天鵝群裡面慢慢走。(取材自微博)
一隻大灰鵝疑似是走錯路竟然亂入龐大的天鵝族群裡面，一開始牠沒發現，後來才驚覺自己走錯地方，當場嚇得縮起頸子怯生生的在白天鵝群裡面慢慢走。(取材自微博)

迷途大鵝？最近在網路上有一段爆笑短片瘋傳，一隻大灰鵝疑似是走錯路竟然亂入龐大的天鵝族群裡面，一開始牠沒發現，後來才驚覺自己走錯地方，當場嚇得縮起頸子變成一顆球，怯生生的在白天鵝群裡面走路都走不好，呆萌的模樣讓不少網友笑瘋。

綜合中媒報導，中國山東省威海市一名遊客在榮成煙墩角欣賞風景時，看到一幕爆笑畫面，一隻大灰鵝疑似是走錯回家的路，竟然不小心亂入到天鵝群裡面，一開始這隻大灰鵝還沒發現，但過沒多久才發現這裡一名同類都沒有、全部都是雪白的天鵝就開始慌了。

從遊客拍攝的短片可以看到，影片中的大灰鵝怯生生的縮著脖子快變成一顆球，小心翼翼的在天鵝群裡面緩慢行走，每走一步都可以感受到牠的恐慌，就像是社交恐懼症的人進到人群中連路都走不好，場面看起來既滑稽又尷尬。

影片曝光後吸引超過11萬人觀看，網友留言表示「當別人不覺得尷尬，尷尬的就是你自己」、「大灰鵝：這是哪裡我是誰」、「感覺大灰鵝怕爆了，但天鵝們好像都不當一回事」、「大灰鵝是自慚形穢嗎，想說附近都是帥哥美女只有我一個灰頭土臉又灰又醜」。

上一則

NFL／球員場上心臟驟停 醒來第一件事先關心比賽結果

下一則

1月7日星座運勢 金牛簽約順利 獅子聚財能力大增

延伸閱讀

紀念攝影師李揚國、演員李卓文 華埠今晚辦免費放映會

紀念攝影師李揚國、演員李卓文 華埠今晚辦免費放映會
本報前記者畢業短片「媽媽別殺我」奪星金魚尾獅榮譽獎

本報前記者畢業短片「媽媽別殺我」奪星金魚尾獅榮譽獎
「怪奇物語」俊俏男星出櫃：我跟角色比想像中更相似

「怪奇物語」俊俏男星出櫃：我跟角色比想像中更相似
「媽媽別殺我」短片 獲電影節金魚尾獅榮譽獎

「媽媽別殺我」短片 獲電影節金魚尾獅榮譽獎

熱門新聞

艾拉表示自己過去一年只洗過37次澡。（取材自推特）

去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多

2023-01-04 21:42
北一女儀隊成員燦校內容被英媒選為當日最佳照片。（截圖自衛報官網）

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

2023-01-04 03:44
位於北威爾斯的全英最大監獄「伯溫監獄」，有3名女獄警被發現與同監獄的囚犯發生性關係。（示意圖／取材自ingimage）

英國3女獄警「大戰」囚犯 內褲藏胸罩、傳裸照下場曝光

2023-01-04 23:44
2020年越南小姐亞軍佳麗芳英（Phuong Anh）擔任頒獎人，頒獎時芳英（右）身穿一件半透明黃色禮服，意外成為焦點。（取材自推特）

選美賽頒獎人「透明裝」若隱若現 前佳麗遭批喧賓奪主

2022-12-31 02:39
一隻小鹿在路邊行走慘遭大雪活活凍成冰雕滿臉跟四肢都是雪當場定格，路過的人以為牠死掉了。 (取自影片)

小鹿慘遇暴雪「活活凍成冰雕」 路人神救援牠立刻復活

2023-01-02 22:55
即使是經濟衰退烏雲密布，許多勞工仍選擇辭職，或至少計畫今年走人或換新工作。美聯社

「躺平」後的職場新風潮 年輕世代靠這招漲薪3萬

2023-01-06 11:00

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍