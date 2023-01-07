灰鵝誤入天鵝群 身邊都帥哥美女 牠自卑到連路都不會走

一隻大灰鵝疑似是走錯路竟然亂入龐大的天鵝族群裡面，一開始牠沒發現，後來才驚覺自己走錯地方，當場嚇得縮起頸子怯生生的在白天鵝群裡面慢慢走。(取材自微博)

迷途大鵝？最近在網路上有一段爆笑短片瘋傳，一隻大灰鵝疑似是走錯路竟然亂入龐大的天鵝族群裡面，一開始牠沒發現，後來才驚覺自己走錯地方，當場嚇得縮起頸子變成一顆球，怯生生的在白天鵝群裡面走路都走不好，呆萌的模樣讓不少網友笑瘋。

綜合中媒報導，中國山東省威海市一名遊客在榮成煙墩角欣賞風景時，看到一幕爆笑畫面，一隻大灰鵝疑似是走錯回家的路，竟然不小心亂入到天鵝群裡面，一開始這隻大灰鵝還沒發現，但過沒多久才發現這裡一名同類都沒有、全部都是雪白的天鵝就開始慌了。

從遊客拍攝的短片可以看到，影片中的大灰鵝怯生生的縮著脖子快變成一顆球，小心翼翼的在天鵝群裡面緩慢行走，每走一步都可以感受到牠的恐慌，就像是社交恐懼症的人進到人群中連路都走不好，場面看起來既滑稽又尷尬。

影片曝光後吸引超過11萬人觀看，網友留言表示「當別人不覺得尷尬，尷尬的就是你自己」、「大灰鵝：這是哪裡我是誰」、「感覺大灰鵝怕爆了，但天鵝們好像都不當一回事」、「大灰鵝是自慚形穢嗎，想說附近都是帥哥美女只有我一個灰頭土臉又灰又醜」。