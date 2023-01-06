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NFL／球員場上心臟驟停 醒來第一件事先關心比賽結果

中央社／ 紐約6日電
NFL水牛城比爾隊的安全衛哈姆林3天前在賽場上心臟驟停送醫。（美聯社）
NFL水牛城比爾隊的安全衛哈姆林3天前在賽場上心臟驟停送醫。（美聯社）

美式足球聯盟(NFL)水牛城比爾隊的安全衛哈姆林3天前在賽場上心臟驟停送醫，球隊和醫5日生表示，哈姆林目前的情況出現「顯著改善」，已經清醒並能以書面溝通。

法新社報導，辛辛那提大學醫學中心（University ofCincinnati Medical Center）的醫生普里茨（TimothyPritts）在視訊新聞發布會上表示，哈姆林（DamarHamlin）目前使用呼吸器，情況依舊危急，無法開口說話，但已經能以書面形式溝通。

24歲的哈姆林3日在水牛城比爾（Buffalo Bills）與辛辛那提猛虎（Cincinnati Bengals）比賽進行時心臟驟停倒下，醫護人員隨即在場上為哈姆林急救30分鐘，恢復了他的心跳，他隨後被救護車送往醫院。

想不到哈姆林醒來後，竟然先關心比賽結果，想知道自己的隊伍是否贏得比賽。不過，那場比賽在哈姆林倒地後已經取消。哈姆林倒下之際，猛虎以7比3領先比爾，比賽經NFL聯盟及球員工會同意後延賽。

普里茨說：「答案是肯定的，哈姆林，你在生命這場比賽中獲勝了。」

5日晚上，比爾隊四分衛艾倫（Josh Allen）在與教練馬聖安（Sean McDermott）共同召開記者會時，對於哈姆林關心球隊的行為感動不已。

艾倫說：「身為隊友，你喜歡聽到這種回應，他想到的第一件事不是『我好可憐』，而是『我的隊友怎麼樣，我們贏了這場比賽嗎？』」

醫師奈特（William Knight）將哈姆林得以保住性命，歸功於醫務人員當時「非常出色」的反應，包括比爾隊助理教練凱林頓（Denny Kellington）對哈姆林施行心肺復甦術。

奈特說，「過去這3天是條漫長且艱難的道路」，哈姆林「已經有了相當顯著的進步」，未來哈姆林身體狀況允許時，有必要進行進一步檢測，以確定導致心臟驟停的原因。

兩名醫師都表示，現階段重點是讓哈姆林趕快脫離呼吸器。奈特說：「我們專注在當下…想脫離呼吸器，他還有一段路要走。」

哈姆林 NFL 檢測

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