我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

快看世界／好眠枕頭、可折疊跑步機 CES新品亮眼

兆彩這個「幸運號碼」最常被抽出 5年多來出現52次

記者胡玉立／即時報導
中兆彩頭獎的機會約為3億260萬分之一，不過有些號碼被抽出的頻率，似乎高過其他數字；過去五年半以來，最常被抽中的兆彩號碼是14，被抽出52次。(美聯社)
中兆彩頭獎的機會約為3億260萬分之一，不過有些號碼被抽出的頻率，似乎高過其他數字；過去五年半以來，最常被抽中的兆彩號碼是14，被抽出52次。(美聯社)

美東時間6日晚上11時開獎的兆彩(Mega Millions)已連續23期無人中獎，累積獎金累達9億4000萬元，再次逼近10億大關；但想中兆彩頭獎的機會約為3億260萬分之一，贏得勁球頭彩的機率稍微好一點，大概是2億9220萬分之一。

不過有些號碼被抽出的頻率，似乎高過其他數字；統計專家說，在任何一次的開獎之夜，每個號碼從兆彩彩券箱中射出的機率其實完全相同，因為箱中的球號就是那麼多，選擇過程是隨機的。不過，兩個追蹤大型彩票遊戲結果的網站LottoNumbers.com 和USAMega.com聲稱，某些數字就是比其他數字更常成為贏家號碼。

來自LottoNumbers.com的數據顯示，過去五年半以來，最常被抽中的兆彩號碼是14；但從2017年10月31日到2023年1月3日之間，兆彩樂透獎券每次都從有70個白球的主池中抽出五個球號，前十名最幸運號碼除14被抽中52次以外，依序是17(抽中51次)、10、31、38(各抽中49次)、8(47次)、以及3、4、46和64(各46次)。

2017年10月下旬，金色兆彩球(Mega Ball)數量從15個增加到25個，贏得頭獎因此變得更加困難。根據LottoNumbers.com數據，過去六年抽中的最幸運「兆彩球」號碼為：22(抽中32次)、11(28次)、9(26次)、以及10、18和24(各抽中25次）

另一個彩券追蹤網站USAMega.com則根據最近50次開獎結果，回溯自2022年7月15日以來最常見的兆彩中獎號碼。

首先抽的五個球當中，最幸運的號碼是：38(抽中9次)、64(抽中7次)、還有5、14、15、25、29、36 和 46(各6次)。至於「兆彩球」的最幸運中獎號碼是：18和22(各抽中4次)、以及6、7、19、21、23和25(各抽中3 次)。

2016年以來，已有兩次勁球(Powerball)頭獎超過15億元，三次兆彩頭獎逾10億元；其中兩次大獎發生在去年。

迄今最大的彩券獎金，是去年11月7日的勁球頭獎，中獎彩券售自加州阿爾塔迪納(Altadena) Joe's Service Center加油站。這是加州首次出現億萬彩券幸運兒，目前不清楚中獎者是否已領取獎金。

第二高額頭獎也是出自勁球，於2016年1月13日開出，加州、佛羅里達州和田納西州各有一張彩券中獎，所以獎金分成三份。

歷來金額最高的兆彩獎金，也是史上第三大頭獎，中獎彩券2018年10月23日在南卡羅來納州售出。匿名中獎者次年3月才透過律師出面，選擇一次兌現8億7778萬4124元。

勁球 加州 南卡羅來納州

上一則

麥當勞也要裁員了 執行長致員工信：還沒決定解雇人數

延伸閱讀

兆彩頭獎飆10億 今晚橫財落誰家

兆彩頭獎飆10億 今晚橫財落誰家
從極度乾旱到非常潮灦 又有兩場暴風雨將臨加州

從極度乾旱到非常潮灦 又有兩場暴風雨將臨加州
近240萬人…加州1/3屋主無房貸 全美第3

近240萬人…加州1/3屋主無房貸 全美第3
三股大氣河讓加州稍解渴 4年旱象仍未解除

三股大氣河讓加州稍解渴 4年旱象仍未解除

熱門新聞

艾拉表示自己過去一年只洗過37次澡。（取材自推特）

去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多

2023-01-04 21:42
北一女儀隊成員燦校內容被英媒選為當日最佳照片。（截圖自衛報官網）

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

2023-01-04 03:44
2020年越南小姐亞軍佳麗芳英（Phuong Anh）擔任頒獎人，頒獎時芳英（右）身穿一件半透明黃色禮服，意外成為焦點。（取材自推特）

選美賽頒獎人「透明裝」若隱若現 前佳麗遭批喧賓奪主

2022-12-31 02:39
位於北威爾斯的全英最大監獄「伯溫監獄」，有3名女獄警被發現與同監獄的囚犯發生性關係。（示意圖／取材自ingimage）

英國3女獄警「大戰」囚犯 內褲藏胸罩、傳裸照下場曝光

2023-01-04 23:44
一隻小鹿在路邊行走慘遭大雪活活凍成冰雕滿臉跟四肢都是雪當場定格，路過的人以為牠死掉了。 (取自影片)

小鹿慘遇暴雪「活活凍成冰雕」 路人神救援牠立刻復活

2023-01-02 22:55
女員工分享自己遇見奧客時，便會提前印好帳單「送客」。（取材自TikTok）

討厭的客人快離開？餐廳員工曝用這招「送客」

2023-01-05 21:57

超人氣

更多 >
小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開
楊冪跨年表演「巨胸上下晃動」 觀眾視角瘋傳

楊冪跨年表演「巨胸上下晃動」 觀眾視角瘋傳
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因