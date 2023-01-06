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二戰納粹藏寶圖現世 荷蘭東部村莊掀尋寶熱

中央社荷蘭歐姆瑞6日綜合外電報導
荷蘭國家檔案館公布一份藏寶圖後，據信標示著德國納粹軍隊埋藏價值數百萬歐元財寶的位置。圖為記者拍下地圖。歐新社
荷蘭國家檔案館公布一份藏寶圖後，據信標示著德國納粹軍隊埋藏價值數百萬歐元財寶的位置。圖為記者拍下地圖。歐新社

一份可以追溯至二戰時代的藏寶圖，據信標示著德國納粹軍隊埋藏價值數百萬歐元財寶的位置，這週在荷蘭掀起一股尋寶熱潮。

荷蘭國家檔案館（Dutch National Archive）3日公布這份藏寶圖後，荷蘭東部村莊歐姆瑞（Ommeren）四周的田野間開始出現帶著金屬探測器與鏟子的尋寶團隊。

國家檔案館指稱，這份藏寶圖據信標示著納粹士兵埋藏4個巨大箱子的位置，裡面裝滿在1944年8月一場銀行爆炸案中搶奪來的鑽石、紅寶石，以及各式金銀珠寶。

二戰爆發後不久，國家檔案館從一名德國士兵手中取得這份地圖。荷蘭在1945年從納粹手中被收復，國家檔案館的任務是追蹤德國在荷蘭留下的財物。

內含藏寶圖的研究文件經過75年最長保密期後，於本週公開。

儘管這些財寶存在的真實性可能永遠無法獲得證實，但國家檔案館發言人薩姆松（Anne-Marieke Samson）告訴路透，國家檔案館於1947年曾多次試圖尋寶，但都空手而回。

她說，「我們不知道這些財寶是否真的存在，但本機構做了許多檢查，認為這個故事具有可信度」。

「然而他們從未找到財寶，如果確實存在，財寶應該早就被挖掘出來了。」

即使找到財寶的機會渺茫，這並沒有讓業餘的挖金人卻步。

57歲的韓任（Jan Henzen）在尋寶途中休息時告訴路透，「到處都可以看到帶著金屬探測器的團隊」。

「和許多人一樣，有寶藏的新聞讓我跑來尋寶。我認為經過70年後，這些寶藏還在原地的機會不大，但我還是想試試看。」

歐姆瑞前市長塔姆斯（Klaas Tammes）營運的基金會擁有可能埋藏寶藏的土地。他表示，尋寶人來自全國各地。

「地圖上並排的3棵樹，還有標示可能藏寶位置的紅色十字，激發了大家的想像力。」

他說，「任何發現東西的人都必須向我們回報，所以等著看吧。但我認為這不會太容易」。

荷蘭國家檔案館公布一份藏寶圖後，據信標示著德國納粹軍隊埋藏價值數百萬歐元財寶的位...
荷蘭國家檔案館公布一份藏寶圖後，據信標示著德國納粹軍隊埋藏價值數百萬歐元財寶的位置。歐新社

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