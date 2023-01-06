中國雲南首現新種「奇異羅平龍」 距今2.44億年前

中國中科院研究團隊在雲南羅平發現新種「奇異羅平龍」，這種腫肋龍生活在距今2.44億年前的三疊紀。（取材自「中科院古脊椎所」微信公眾號）

中國史前生物研究出現新的進展，在雲南省羅平縣發現了一種新的腫肋龍科爬行動物，並經其命名為「奇異 羅平龍」，這種腫肋龍生活在距今2.44億年前的三疊紀。

中國中科院古脊椎動物與古人類研究所6日發表上述研究成果。宣告該所科研人員在雲南省羅平縣中三疊世海相地層（2.44億年前）發現一種全長超過半公尺的新的腫肋龍科爬行動物，也代表多指節型鰭龍類最早出現的化石記錄，研究人員將其命名為「奇異羅平龍」。

相關研究被發表於國際學術期刊《科學報告》（Scientific Reports），論文通訊作者尚慶華指出，奇異羅平龍體型像水生蜥蜴，是一種原始的鰭龍類，歸入腫肋龍科。而羅平龍的吻端很長，超過頭長的一半，與短吻的貴州龍差異較大，代表了兩者在攝食和運動上不同的生態適應。尖嘴長吻可能是為了幫助抓住獵物並在追逐快速遊動的獵物時減少阻力而進化出來。

論文的第一作者徐光輝則表示，尤其特別的是奇異羅平龍前肢第三指上具有五節指節骨，這有利於增加槳狀肢的柔韌性，以應對轉向時腳蹼承受的流體動力。這種多指節現象在腫肋龍類尚屬首次發現，也代表了迄今已知最古老的多指節型鰭龍類化石記錄。

而在三疊紀時期，羅平處於淺海環境，在該地區發現的中三疊世化石庫被稱為「羅平生物群」。整個大陸西南地區當中，雲南羅平生物群和貴州盤縣、興義和關嶺生物群一起，構成「滇黔中—晚三疊世海洋生物王國」，曾經是無脊椎動物、魚類和各種海生爬行動物的共同家園，也是幫助世人了解二疊紀末期生物大絕滅之後海洋生態復甦的重要地區。