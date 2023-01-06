公鹿女神千金新戀情曝光 對象是NFL球星 不是字母哥

公鹿隊正妹千金伊登絲。(歐新社)

公鹿老闆女兒伊登絲（Mallory Edens）擁有清新外表和火辣身材，讓他在社群網站 上擁有大批粉絲。有傳聞「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）為她留在公鹿，不過如今她的新戀情曝光，對象是NFL 明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）。

現年26歲的伊登絲在2014年首度登上螢光幕，當時她代表公鹿參加選秀會抽籤儀式，清新的外表也讓她瞬間吸引數萬粉絲追蹤。雖然有傳聞字母哥是為她留隊，但實際上兩人互動不多，而根據外媒報導，伊登絲目前熱戀的對象是NFL球星羅傑斯。

現年39歲的羅傑斯目前效力與公鹿同城的綠灣包裝工隊，媒體指出，他是死忠公鹿球迷，甚至是球隊股東，過去也經常被鏡頭捕捉到與伊登絲觀看公鹿比賽。

報導也指出，伊登絲已經注意羅傑斯很長的時間，但羅傑斯起初認為雙方年齡差距太大而作罷；不過如今她可能已實現心願，最近也現身羅傑斯的比賽現場，穿著該隊球衣替新男友加油。