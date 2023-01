英國3女獄警「大戰」囚犯 內褲藏胸罩、傳裸照下場曝光

英國有三名女獄警被抓到和獄中囚犯發生性行為,其中一名獄警更與被視為「危險」的囚犯熱戀。據媒體報導,三人為了愛情,更不惜做出許多大膽行徑,最後也因此吃下苦果。

綜合媒體報導,位於北威爾斯的全英最大監獄 「伯溫監獄(HMP Berwyn)」,有三名女獄警被發現與同監獄的囚犯發生性關係。

珍妮佛嘉雯(Jennifer Gavan)在2020年4月到7月間與囚犯交往,除了大膽在獄中親吻,事後還被抓到竟為了獄中的25歲愛人而走私手機 ,並收賄英鎊150元(約180美元),最終遭判刑8個月。報導並指出,嘉雯之所以偷渡手機,是為了能傳自己「暴露」的照片和影片給愛人。

另一名獄警艾謝古恩(Ayshea Gunn),則在2019年被發現和一名被視為「危險」的囚犯發生性關係,隨後遭判刑一年。報導更指出,古恩還曾用胸罩藏內褲,以此偷渡給囚犯。她的手機經搜查後,也被發現有許多兩人接吻、擁抱的照片。

還有一名女獄警愛蜜莉華生 (Emily Watson)也在同一年被判處一年徒刑,原因同樣也是因為與囚犯有性行為。華生曾三度單獨留在囚犯的牢房裡,且單方面對該名囚犯進行兩次性方面的行為,另一次則發生「實質」的性行為。報導指出,由於華生花了太多時間和囚犯在一起,工作人員才有所懷疑並展開調查。

三名女獄警皆在過去三年陸續遭判刑,其餘的獄警目前則正接受訓練,以避免類似的情形發生。

Three female prison guards in Britain’s largest prison, HMP Berwyn in Wrexham, North Wales have been jailed for having flings with inmates at the same facility. Jennifer Gavan, 27, Ayshea Gunn, 27, and Emily Watson, 26, were all sentenced within... https://t.co/ZRiCNEE9q5 pic.twitter.com/YcMukmHdVU