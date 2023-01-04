我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工作簽證費大漲3到4倍 H-1B從470元調漲至1595元

眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票

英國3女獄警「大戰」囚犯 內褲藏胸罩、傳裸照下場曝光

聯合新聞網／即時報導
位於北威爾斯的全英最大監獄「伯溫監獄」，有3名女獄警被發現與同監獄的囚犯發生性關係。（示意圖／取材自ingimage）
位於北威爾斯的全英最大監獄「伯溫監獄」，有3名女獄警被發現與同監獄的囚犯發生性關係。（示意圖／取材自ingimage）

英國有三名女獄警被抓到和獄中囚犯發生性行為，其中一名獄警更與被視為「危險」的囚犯熱戀。據媒體報導，三人為了愛情，更不惜做出許多大膽行徑，最後也因此吃下苦果。

綜合媒體報導，位於北威爾斯的全英最大監獄「伯溫監獄（HMP Berwyn）」，有三名女獄警被發現與同監獄的囚犯發生性關係。

珍妮佛嘉雯（Jennifer Gavan）在2020年4月到7月間與囚犯交往，除了大膽在獄中親吻，事後還被抓到竟為了獄中的25歲愛人而走私手機，並收賄英鎊150元（約180美元），最終遭判刑8個月。報導並指出，嘉雯之所以偷渡手機，是為了能傳自己「暴露」的照片和影片給愛人。

另一名獄警艾謝古恩（Ayshea Gunn），則在2019年被發現和一名被視為「危險」的囚犯發生性關係，隨後遭判刑一年。報導更指出，古恩還曾用胸罩藏內褲，以此偷渡給囚犯。她的手機經搜查後，也被發現有許多兩人接吻、擁抱的照片。

還有一名女獄警愛蜜莉華生（Emily Watson）也在同一年被判處一年徒刑，原因同樣也是因為與囚犯有性行為。華生曾三度單獨留在囚犯的牢房裡，且單方面對該名囚犯進行兩次性方面的行為，另一次則發生「實質」的性行為。報導指出，由於華生花了太多時間和囚犯在一起，工作人員才有所懷疑並展開調查。

三名女獄警皆在過去三年陸續遭判刑，其餘的獄警目前則正接受訓練，以避免類似的情形發生。

監獄 手機 華生

上一則

去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多

下一則

高盛員工憂飯碗不保 上班還發現公司不再提供免費咖啡

延伸閱讀

租約到期沒後代 英國2貓熊將歸還中國

租約到期沒後代 英國2貓熊將歸還中國
難以繁衍後代 英國將歸還大貓熊陽光及甜甜給中國

難以繁衍後代 英國將歸還大貓熊陽光及甜甜給中國
新冠、流感、工潮夾擊 英每周500人「等死」

新冠、流感、工潮夾擊 英每周500人「等死」
網球／英國甜心開門紅 新年設定3目標

網球／英國甜心開門紅 新年設定3目標

熱門新聞

一名男子酒後嫖妓，竟直接在街道上「公然啪啪啪」。（截圖自紐約郵報）

男子路邊嫖妓公然脫褲「熱情連結」 路人嚇傻報警

2022-12-28 02:29
北一女儀隊成員燦校內容被英媒選為當日最佳照片。（截圖自衛報官網）

北一女玫瑰花車遊行獲讚賞 表演照被英媒選為最佳照片

2023-01-04 03:44
機長「戴爾」取得北極星的領養權。（取材自推特）

沒入境文件…德國牧羊犬遭丟包機場等死 暖心機長收編

2022-12-29 03:00
2020年越南小姐亞軍佳麗芳英（Phuong Anh）擔任頒獎人，頒獎時芳英（右）身穿一件半透明黃色禮服，意外成為焦點。（取材自推特）

選美賽頒獎人「透明裝」若隱若現 前佳麗遭批喧賓奪主

2022-12-31 02:39
一隻小鹿在路邊行走慘遭大雪活活凍成冰雕滿臉跟四肢都是雪當場定格，路過的人以為牠死掉了。 (取自影片)

小鹿慘遇暴雪「活活凍成冰雕」 路人神救援牠立刻復活

2023-01-02 22:55
空服員表示要求寶寶不要哭的乘客常讓他們覺得很困擾。(影片截圖)

乘客要求千奇百怪 空姐曝「頭號難搞」就是這些人

2022-12-29 21:40

超人氣

更多 >
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪
華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年
上海灘、獅子山下 香港名作曲家顧嘉煇 92歲加拿大逝世

上海灘、獅子山下 香港名作曲家顧嘉煇 92歲加拿大逝世

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋