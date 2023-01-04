我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

清零運動消磨熱情 中國年輕公務員想辭職、「潤」出國

選配空氣懸浮？他拍到汽車「飄浮半空」破萬網友驚呼

聯合新聞網／即時報導
有一名網友分享一張照片，照片中的車子看似飄浮在半空中。（截圖自臉書）
有一名網友分享一張照片，照片中的車子看似飄浮在半空中。（截圖自臉書）

我們經常說眼見為憑，但是很多時候，你眼睛所看到的不一定是真相，有時光影會讓人眼睛產生錯覺。日前有一名網友分享一張照片，照片中的車子看似飄浮在半空中，引發網友驚呼「改這樣要花多少錢？」

一名網友在臉書社團貼出一張照片並發文表示，有一輛停在停車場的車子，讓人「第一眼以為它飄在半空中」，其實不然，擦眼再仔細看清楚，只是拍攝時光影造成的錯覺。車迷還搞笑追問「選配空氣懸浮要多少？」

照片一出吸引了逾2.6萬人按讚，同時也引發網友無法置信的表示「等等，它不就是飄起來在半空中嗎」、「我看了一分鐘，還是覺得它飄起來」、「沒有飄起來嗎？」、「是飄著的啊，不是嗎？」、「看了三個小時，他都不會落地欸」、「所以會騰空的是選配嗎？」、「我看了100遍還是一樣啊，道理我都懂，但是為什麼會飄」、「是飄著的沒錯，話說配備哪裡有賣？」、「這空氣套件是哪裡買的，我看了三分鐘他確實飄起來的啊」。

有網友直問要怎麼看才不是飄起來？熱心網友指出盲點「放大看清楚後，就可以不飄了」、「第一眼看的確有像飄起來，放大後仔細看，就停在地上非常普通的一台車，光影誤導人」、「光影誤導，仔細看停好好的」、「我看好久它終於降落了」、「放到最大，它終於不飄了」。

臉書

上一則

追劇不長肉…這5種運動 最適合邊看電視邊做

延伸閱讀

芝聖誕樹回收1月7日啟動 可送至26指定公園

芝聖誕樹回收1月7日啟動 可送至26指定公園
市府提醒節後聖誕樹、電子產品回收

市府提醒節後聖誕樹、電子產品回收
為何歐美股市周一全放假 英國和前殖民地還放到周二？

為何歐美股市周一全放假 英國和前殖民地還放到周二？
家中聖誕樹掛「詭異棕蛋」他嚇到拿去丟掉… 原來是上百顆螳螂卵

家中聖誕樹掛「詭異棕蛋」他嚇到拿去丟掉… 原來是上百顆螳螂卵

熱門新聞

一名男子酒後嫖妓，竟直接在街道上「公然啪啪啪」。（截圖自紐約郵報）

男子路邊嫖妓公然脫褲「熱情連結」 路人嚇傻報警

2022-12-28 02:29
谷愛凌。（取材自微博）

谷愛凌事業愛情都得意 史丹福大學成績單曝光

2022-12-26 18:39
機長「戴爾」取得北極星的領養權。（取材自推特）

沒入境文件…德國牧羊犬遭丟包機場等死 暖心機長收編

2022-12-29 03:00
2020年越南小姐亞軍佳麗芳英（Phuong Anh）擔任頒獎人，頒獎時芳英（右）身穿一件半透明黃色禮服，意外成為焦點。（取材自推特）

選美賽頒獎人「透明裝」若隱若現 前佳麗遭批喧賓奪主

2022-12-31 02:39
泰國男子下車小便竟將妻子忘在原地，讓她走了20公里找人求救。示意圖。(Getty Images)

該跪算盤？他下車小便忘老婆沒上車 妻徒步20公里求救

2022-12-28 02:28
一隻小鹿在路邊行走慘遭大雪活活凍成冰雕滿臉跟四肢都是雪當場定格，路過的人以為牠死掉了。 (取自影片)

小鹿慘遇暴雪「活活凍成冰雕」 路人神救援牠立刻復活

2023-01-02 22:55

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備
亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴
上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成