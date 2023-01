想多疼愛自己…蔡健雅竟是黑手指

蔡健雅喜歡玩牛頓球,沒想到意外成為MV拍攝道具。圖/水晶共振提供

蔡健雅(Tanya)的新歌「別讓愛停擺 Love Will Empower Your Life」清新溫暖,希望能鼓勵大家不要小看、吝惜自己的力量,「勇於啟動的善念就像火種,只要有人先點燃了,微小星火也能接續引發更多暖流。」

她提到近來不斷探索、提升自我價值,透過音樂傳遞愛是種相當感動的體驗,而「牛頓球」居功厥偉,成為MV拍攝道具,她深覺跟著歌曲一起唱真的很有感覺,「因為愛,存在一種連鎖效應。就像一經啟動的牛頓球,能夠不斷地延續擴散,所以別害怕先伸出手,讓愛開始啟動,它會變成良善的循環,迴盪、放大,生生不息,最後在最好的一刻,把愛,傳回你身邊!」

對於連鎖效應,她認為照顧家裡的植物感受最為強烈,「多年來我都是當之無愧的『黑手指』,種什麼都不成功,哈哈哈,我後來開始接觸大自然,去爬山,吸收芬多精。慢慢開始發現家裡的植物茂盛起來。」