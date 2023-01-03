想多疼愛自己…蔡健雅竟是黑手指

蔡健雅喜歡玩牛頓球，沒想到意外成為MV拍攝道具。圖／水晶共振提供

蔡健雅（Tanya）的新歌「別讓愛停擺 Love Will Empower Your Life」清新溫暖，希望能鼓勵大家不要小看、吝惜自己的力量，「勇於啟動的善念就像火種，只要有人先點燃了，微小星火也能接續引發更多暖流。」

她提到近來不斷探索、提升自我價值，透過音樂傳遞愛是種相當感動的體驗，而「牛頓球」居功厥偉，成為MV拍攝道具，她深覺跟著歌曲一起唱真的很有感覺，「因為愛，存在一種連鎖效應。就像一經啟動的牛頓球，能夠不斷地延續擴散，所以別害怕先伸出手，讓愛開始啟動，它會變成良善的循環，迴盪、放大，生生不息，最後在最好的一刻，把愛，傳回你身邊！」

對於連鎖效應，她認為照顧家裡的植物感受最為強烈，「多年來我都是當之無愧的『黑手指』，種什麼都不成功，哈哈哈，我後來開始接觸大自然，去爬山，吸收芬多精。慢慢開始發現家裡的植物茂盛起來。」