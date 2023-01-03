想多疼愛自己…蔡健雅竟是黑手指
蔡健雅（Tanya）的新歌「別讓愛停擺 Love Will Empower Your Life」清新溫暖，希望能鼓勵大家不要小看、吝惜自己的力量，「勇於啟動的善念就像火種，只要有人先點燃了，微小星火也能接續引發更多暖流。」
她提到近來不斷探索、提升自我價值，透過音樂傳遞愛是種相當感動的體驗，而「牛頓球」居功厥偉，成為MV拍攝道具，她深覺跟著歌曲一起唱真的很有感覺，「因為愛，存在一種連鎖效應。就像一經啟動的牛頓球，能夠不斷地延續擴散，所以別害怕先伸出手，讓愛開始啟動，它會變成良善的循環，迴盪、放大，生生不息，最後在最好的一刻，把愛，傳回你身邊！」
對於連鎖效應，她認為照顧家裡的植物感受最為強烈，「多年來我都是當之無愧的『黑手指』，種什麼都不成功，哈哈哈，我後來開始接觸大自然，去爬山，吸收芬多精。慢慢開始發現家裡的植物茂盛起來。」
新歌「別讓愛停擺 Love Will Empower Your Life」是遠雄人壽品牌主題歌曲，接任品牌大使的她分享了2023年的新願望，「就是帶著浪漫的心，去面對任何事物，不管是獨處或工作，都疼愛自己多一些。」更立志：「也希望能延展我的斜槓人生，再尋找學到新的技能。」MV與歌曲同步於5日晚上8點上線。
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