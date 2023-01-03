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考古奇案？西國警民宅搜數百考古文物 可追溯5000年前

編譯張君堯／即時報導
西班牙警方在亞利坎提省2處住宅中發現數百件考古文物以及據信具有5000年歷史的骨頭碎片，隨後於去年11月針對2名涉及此案的男子進行調查。（截圖自Guardia Civil Mo. Interior）
西班牙警方在亞利坎提省2處住宅中發現數百件考古文物以及據信具有5000年歷史的骨頭碎片，隨後於去年11月針對2名涉及此案的男子進行調查。（截圖自Guardia Civil Mo. Interior）

西班牙警方在亞利坎提省（Alicante）2處住宅中發現數百件考古文物以及據信具有5000年歷史的骨頭碎片，隨後於去年11月針對2名涉及此案的男子進行調查。

衛報報導，西班牙警方去年獲悉當地村莊加塔德戈爾戈斯（Gata de Gorgos）的一處房屋內有「古代骨骼遺骸」的存在，隨後一次突擊搜查證實這一線索，當地考古學家確定這些遺骸的歷史約落在4000至5000年之間，同時由於沒有任何類型的文件來解釋為何會持有這些遺骸，當地官員認為這是非法的。

嫌疑人之後更開始與警方合作，最終線索指向附近城市德尼亞（Dénia）的另一所房屋，警方在此處發現350件考古文物，包括從青銅時代的磨坊、羅馬織布機的部件、腓尼基雙耳細頸瓶以及近200塊骨頭碎片。警方表示這一發現是「亞利坎提省最大的非法私人收藏之一」。根據突擊搜查期間拍攝的照片顯示，桌上除堆滿骨頭遺骸外，一排筆記本上更放著一個頭骨、露台地板上也散落著精美的彩繪文物。

屋主接受警方盤問時表示這些文物是「他從一位親戚去世後繼承的」，不過警方指出「然而，他（屋主）沒有任何類型的文件來證明擁有這些物品的正當性，也沒有採取任何措施使它們合法化」。據悉，最終查獲的文物包括1000多塊據信屬於古羅馬時代的小瓷磚、數種羅馬藥膏以及18世紀的鐵手榴彈和砲彈。

此外，警方還發現幾本包含手寫筆機的筆記本，據信是已故親屬所寫，其中記錄發現文物的確切位置。警方表示這些訊息可以幫助專家對這些物品進行年代測定和估價，至於與這些文物有關的2名男子正在接受調查，並可能因盜用具有藝術、歷史、文化或科學價值的物品而面臨指控。

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