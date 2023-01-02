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小鹿慘遇暴雪「活活凍成冰雕」 路人神救援牠立刻復活

聯合新聞網／即時報導
一隻小鹿在路邊行走慘遭大雪活活凍成冰雕滿臉跟四肢都是雪當場定格，路過的人以為牠死掉了。 (取自影片)
一隻小鹿在路邊行走慘遭大雪活活凍成冰雕滿臉跟四肢都是雪當場定格，路過的人以為牠死掉了。 (取自影片)

美國近日遭到十年最強的「炸彈氣旋」猛烈轟炸，致災性暴雪不斷降下，人類與野生動物都飽受摧殘。最近在推特上有一段影片瘋傳，一隻小鹿在路邊行走慘遭大雪活活凍成冰雕滿臉是雪，路過的人以為牠死掉了，仔細看才發現牠還有微弱呼吸便即刻救援。

綜合外媒報導，推特及Reddit最近有一段影片瘋傳，一隻小鹿因為極端氣候的關係慘被大雪「活活凍僵」在路邊一動也不動，四肢與臉部幾乎都覆蓋著冰塊，狀況相當危急，這時剛好有路過的民眾經過以為小鹿死掉了，上前一看才發現牠還有微弱生命跡象。

凍僵的小鹿見到眼前有人嚇壞了，立刻用剩餘不多的力氣拔腿就跑，但跑沒幾步又立刻凍僵。民眾見狀上前幫助可憐的小鹿去除身上的冰塊，花了一番功夫終於將小鹿臉上及四隻腳的冰塊盡數除去，小鹿被解開封印後立刻恢復生機，活蹦亂跳的離開現場。

影片曝光後在網路上吸引百萬人觀看，不少網友留言表示「這種天氣連抗寒的生物都難捱，何況是人」、「野生動物要度過這波寒冬有難度」。不過，有眼尖的網友發現這部影片其實早在2021年2月就已經PO出，地點還不是發生在美國而是在哈薩克(Kazakhstan)，有網友出面緩頰，表示其實不管影片新或舊，最重要的還是在這種極端氣候下人類應該多救助眼前需要幫忙的動物。

推特 哈薩克 炸彈氣旋

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